Discuţii fără finalitate

Un sucevean pare să se lupte cu morile de vânt ale Telekom, după ce la finalul anului trecut maşina, marca VW Golf Variant, cu care circula a fost avariată după ce a trecut peste o gură de canal.

Se întâmpla în seara zilei de 11 decembrie 2016, în timp ce Cătălin Moroşanu circula pe strada Traian Vuia, dinspre Calea Unirii spre Iţcani.

Tânărul domiciliat în Şcheia spune că la un moment dat a trecut peste o gură de canal şi a auzit o bubuitură extrem de puternică sub maşină, motiv pentru ca a tras imediat pe dreapta pentru a vedea ce s-a întâmplat.

„Când am coborât din maşină am observat că acel capac de canal a sărit şi mi-a distrus bara din spate a autovehiculului, dar şi apărătoarea din spate. Capacul nu era asigurat bine, iar fotografiile pe care le-am realizat cu acel prilej certifică acest lucru. Consider că a fost pusă în primejdie atât viaţa mea, cât şi a persoanelor care mai călătoreau cu mine în acea seară, iar urmările acestui incident puteau fi dintre cele mai grave”, a opinat Cătălin Moroşanu.

Bărbatul spune că în acea seară nu şi-a putut da seama cine este proprietarul capacului de canal care i-a avariat parţial autoturismul, dar ulterior a aflat că aparţine firmei Telekom.

„La scurt timp după ce am aflat cui trebuie să mă adresez pentru a primi despăgubiri a început un joc de-a şoarecele şi pisica. Având în vedere că acel capac nu era asigurat corespunzător, sunt de părere că firma Telekom trebuie să-şi asume responsabilitatea şi să achite contravaloarea reparaţiilor. Oricum, şi-au dat seama că sunt în culpă, iar a doua zi au înlocuit capacul şi l-au asigurat. Din păcate, toate încercările mele de a ajunge la un numitor comun cu reprezentanţii acestei firme au eşuat. Practic, parcă am vorbit la perete, iar la un moment dat nici nu mi s-a mai răspuns la telefon”, a explicat Cătălin Moroşanu.

Pentru că toate căile de comunicare cu Telekom i-au fost închise, şoferul a decis să-şi angajeze un avocat şi a acţionat în instanţă firma care este proprietara capacului canalului care a provocat avariile. Bărbatul este convins că instanţa îi va da dreptate şi mai consideră că atitudinea celor de la Telekom a lăsat mult de dorit în tot acest interval.