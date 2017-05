Festivitate de absolvire

O nouă promoţie de absolvenţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” a fost celebrată ieri, 8 mai, de această dată în cadrul unei festivităţi de absolvire organizată în premieră la Suceava, un curs festiv amplu, în cinstea tuturor studenţilor celor zece facultăţi care trec în acest an linia de sosire a călătoriei lor prin facultate.

Ceremonia a avut loc pe esplanada Casei de Cultură a municipiului Suceava şi, deşi ploaia a stat la pândă toată ziua, vremea capricioasă le-a permis totuşi celor circa 1.500 de persoane prezente să se bucure de eveniment.

Momentul festiv a dat prilejul şi celor zece decani, profesorilor şi conducerii USV să-i felicite pe tineri şi să le adreseze îndemnul de a reprezenta cu cinste Universitatea în care s-au format.

La final de studenţie, absolvenţilor le-au fost alături prietenii, familia, dar şi reprezentaţi ai autorităţilor locale şi judeţene: preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, prefectul judeţului, Mirela Elena Adomnicăi, şi viceprimarul municipiului Lucian Harşovschi.

Nu în ultimul rând, a susţinut un discurs motivaţional, plin de însufleţire şi convingere, primul şi singurul român care a zburat în spaţiu, Dumitru Prunariu, invitat special al acestui eveniment.

„Îmi aduc aminte, cu nostalgie deja, de anul în care am absolvit Facultatea de Inginerie Aerospaţială la Bucureşti, de ceea ce m-a îndemnat să ajung acolo şi ceea ce m-a îndemnat în continuare să încerc să zbor cât mai sus. Am terminat facultatea şi mi s-a oferit ocazia de a alege - a continua în domeniul aeronautic sau a îmbrăţişa un nou domeniu foarte promiţător, dar despre care se ştia foarte puţin în România, cosmonautica. Din anumite motive am ridicat mâna şi am zis: <Ce-ar fi să încerc?>. Şi acea încercare, acel hazard care mi s-a oferit, mi-a schimbat viaţa. Şi voi veţi avea multe ocazii de a alege. Fiţi îndrăzneţi! Nu fiţi reţinuţi! Fără o gândirea foarte flexibilă, motivată de progres, de ceea ce aţi putea face în viitor, deşi nu ştiţi foarte multe despre acel lucru, e greu să fii sus!”, a povestit Dumitru Prunariu. Acesta a mai amintit şi de următoarea destinaţie în cosmos cu echipaj uman, Planeta Marte, în anul 2030, dar şi despre alte informaţii despre domeniul cosmonauticii.

La rândul lor, rectorul Valentin Popa şi ceilalţi invitaţi din prezidiu le-au trimis mesaje încurajatoare şi de susţinere tinerilor absolvenţi.

Zece şefi de promoţie

În centrul atenţiei tuturor au stat însă cei zece şefi de promoţie ai celor zece facultăţi de la USV, cei care pe parcursul anilor de studiu s-au evidenţiat prin rezultate deosebite.

Este vorba despre Mădălina Elena Toma - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative,Natalia Midrigan - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,Iuliana Adriana Frantiuc - Facultatea de Inginerie Alimentară, Alexandru Dascălu - Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor,Iulian Cristian Ilie - Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, Cornelia Zapariuc - Facultatea de Istorie şi Geografie, Miruna Maria Haricleea Popescu - Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Mihai Alexandru Corjin - Facultatea de Silvicultură,Ancuţa Anisia Chelba - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Ioana Simona Jorea - Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei.

Fiecare a primit din partea decanului său câte o diplomă de excelenţă, moment urmat de câte un discurs presărat cu emoţii, nostalgii, dar şi satisfacţii şi gânduri de viitor.

„Gaudeamus Igitur”, imnul bucuriei vieţii, al tinereţii şi al speranţei, a încheiat prima ediţie a festivităţii de absolvire de la USV.