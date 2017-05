Concurs

La Colegiul "Alexandru cel Bun" din Gura Humorului a avut loc sâmbătă, 6 mai, cea de-a IX-a ediţie a proiectului judeţean în limba engleză Biodiversity, intitulat E.A.R.T.H (Evolution, Archeology, Remember, Terrestrial, Herritage), concurs judeţean cu premii şi diplome, cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene 2017, domeniul Ecologie şi Protecţia Mediului. La concurs au participat aproximativ 90 de elevi de la Colegiul Tehnic "Petru Muşat" Suceava, Colegiul Tehnic (CT) de Industrie Alimentară Suceava, Liceul cu Program Sportiv (LPS) Suceava, Colegiul de Informatică "Spiru Haret" Suceava, Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" Suceava, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava şi şcoala gazdă, Colegiul "Alexandru cel Bun” din Gura Humorului. Din juriu au făcu parte profesori de la alte şcoli decât cele participante în concurs.

Premiere pe categorii

Elevii au realizat scurte prezentări (PPS, filme, postere, machete, eseuri, monologuri, desene, colaje, ţinute vestimentare, toate creaţii originale). Lucrările au fost prezentate în limba engleză, respectând timpul alocat fiecărei categorii (2-5 minute). Fiecare liceu participant a avut alocate 30 de minute în care elevii şi-au prezentat lucrările. Premianţii ediţiei 2016-2017 a proiectului Biodiversity - Evolution, Archeology – Remember Terrestrial Heritage au fost, pe categorii, PowerPoint Presentation: Premiul I – Rotundu Mădălina şi Rusu Diana – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa/Negrea Georgeta Zenovia; Premiul II - Păstrăv Alexandru şi Neamţu Vlad – Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava,prof. Busuioc Adriana; Premiul III - Chebac Claudiu şi Hasna Samuel – Colegiul Naţional „Spiru Haret” Suceava, prof. Bodnar Loredana; Menţiuni: Naherniac Andreea şi Florea Bianca – Liceul cu Program Sportiv Suceava – prof. Dobroghii Alina, Ududec Larisa şi Haşovschi Alexandru – Colegiul Naţional „Spiru Haret” Suceava – prof. Bodnar Loredana; Duciuc Daniela şi Ştefan Andrei – Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava – prof. Busuioc Adriana; La categoria Film: Premiul I - Tudor George şi Sârghi Teodor – LPS Suceava, prof. Vasiliu Aniela, Premiul II - Francul Lucian – Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc, prof. Grămadă Gabriela-Nicoleta, Premiul III - Ciocirlan Gabriela şi Matei Denisa – Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, prof. Chiricheş Ramona; Menţiune: Şpac Ioana – LPS Suceava – prof. Dobroghii Alina; La categoria Poster: Premiul I - Costeniuc Eduard – CN „Spiru Haret” Suceava, prof. Salup Rusu Diana, Premiul II - Ciobanu Alina şi Robciuc Anamaria – CT de Industrie Alimentară Suceava, prof. Lepcaliuc Monica, Premiul III - Mandici Ionuţ – CN „Spiru Haret” Suceava,prof. Bodnar Loredana; Menţiuni: Grosariu Roxana şi Apăvăloaie Bianca - CT „Samuil Isopescu” Suceava – prof. Chiricheş Ramona, Huţanu Alexandra şi Girigan Roxana – LPS Suceava – prof. Dobroghii Alina; Categoria Model/Machetă: Premiul I – Bujorean Cornelia şi Zugravu Emanuel – CT „Samuil Isopescu” Suceava, prof. Chiricheş Ramona, Premiul II - Macoviciuc Eduard şi Donisan Alexandru – LPS Suceava, prof. Vasiliu Aniela, Premiul III - Vasilovici Andrei – Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc, prof. Grămadă Gabriela-Nicoleta, Menţiuni: Ieşan Ana Maria şi Ciorpic Denisa – LPS Suceava – prof. Vasiliu Aniela, Andruşcă Maria şi Flutur Ana – LPS Suceava – prof. Vasiliu Aniela.

Premii şi diplome pentru câştigători

La categoria „Creativitate”, podiumul a arătat astfel: Premiul I – Pintilie Tamisa – CT „Petru Muşat” Suceava, prof. Creţu Alina, Premiul II - Haşovschi Alexandru – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, prof. Sabău-Lupaşc Diana Oana, Premiul III - Ieremie Mălina – CN „Spiru Haret” Suceava, prof. Bodnar Loredana, Menţiuni: Enachi Olivia – CT „Petru Muşat” Suceava – prof. Creţu Alina, Bandol Iasmina – CT de Industria Alimentară Suceava – prof. Lepcaliuc Monica, Popescu Emanuela – CT de Ind. Alimentară Suceava – prof. Roibu Cristina, Şchiopu Monica – CN „Spiru Haret” Suceava – prof. Bodnar Loredana, Vicenco Daniela – Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava – prof. Busuioc Adriana.

În afara premiilor şi a diplomelor oferite, participanţii au stabilit relaţii de prietenie dincolo de monitorul calculatorului. Merită felicitări şi profesorii care an de an pun în practică un concept fundamental în educaţia modernă: a învăţa prin a face. Este vorba de prof. Alina Creţu, prof. Monica Lepcaliuc, prof. Alina Dobroghii, prof. Loredana Bodnar, prof. Nicoleta Grămadă, prof. Ramona Chiricheş, prof. Adriana Busuioc şi gazda ediţiei din acest an, prof. Luminiţa Câmpan, alături de colegele de catedră.