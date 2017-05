Peste 500 de specialişti din ţară şi străinătate, la cea de-a VI-a ediţie a Zilelor Medicale ale Sucevei

Participare însemnată

Peste 500 de specialişti din ţară şi din străinătate, medici reputaţi în domeniul patologiei infecţioase şi nu numai, au confirmat prezenţa în cadrul celei de-a VI-a ediţii a Zilelor Medicale ale Sucevei, eveniment organizat de Colegiul Medicilor Suceava, cu sprijinul Academiei de Ştiinţe Medicale, al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gheorghe T. Popa” Iaşi, al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, filiala Suceava şi al Sindicatului Medicilor Suceava.

Zilele Medicale ale Sucevei, ediţia 2017, se vor desfăşura în perioada 11-13 mai, tema principală a conferinţei fiind „Patologia infecţioasă – mereu actuală în practica medicală”.

Potrivit dr. Sorin Hâncu, preşedintele Colegiului Medicilor Suceava, „evenimentul este deosebit pentru întregul corp medical din Suceava, mai ales că dezbate o temă deosebit de actuală, cu multe implicaţii. Nu există specialitate medicală care să nu fie interesată de această temă”.

Acesta a arătat că personalităţi de marcă vor ţine conferinţe referitoare la subiectul vizat, printre care dr. Adrian Streinu Cercel – managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” Bucureşti, Emanoil Ceauşu - Institutul „Matei Balş” Bucureşti, vicepreşedinte al Colegiului Medicilor, specialişti din Iaşi, Cluj, Târgu Mureş, Timişoara.

De asemenea, va fi prezent şi un grup de doctori din Ucraina, dar şi un profesor din Israel.

O temă secundară care va fi dezbătută la Zilele Medicale este „Urgenţele medico-chirurgicale”, referitor la acest subiect urmând să conferenţieze profesori de marcă din centrele universitare din Iaşi, Bucureşti, Sibiu, Cluj (dr. Florian Popa - rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, prof. dr. Eugen Brătucu – şeful Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor, prof. Eugen Târcoveanu - Spitalul „Sfântul Spiridon“ din Iaşi, acad. dr. Nicolae Constantinescu, dr. Virgil Răzeşu). Va fi prezentă şi o echipă de doctori şi conferenţiari din Republica Moldova.

La rândul său, dr. Irina Badrajan, secretarul Colegiului Medicilor Suceava, a menţionat că această conferinţă este un prilej pentru participanţi de a se întâlni şi de a schimba opinii şi experienţe, de a acumula cunoştinţe într-un cadru plăcut şi prietenos.

„De la an la an am căpătat prestigiu în această manifestare, prestigiu de care ne bucurăm şi suntem mândri”, a subliniat aceasta.

La eveniment vor lua parte şi reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România, care va ţine şedinţa lunară la Suceava.

Preşedinte de onoare al Zilelor Medicale ale Sucevei este dr. Vasile Astărăstoae.