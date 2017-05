Măsuri

Toate pădurile deţinute de Grupul Schweighofer sunt administrate conform celor mai înalte standarde de sustenabilitate, iar următorul pas este ca aceste păduri să fie reevaluate, se arată într-un comunicat de presă transmis de Holzindustrie Schweighofer SRL. Astfel se vor identifica toate zonele de patrimoniu natural şi vor fi puse sub protecţie integrală. Pădurile virgine şi cele cvasivirgine au o importanţă deosebită pentru biodiversitate, reprezentând un refugiu pentru păsări precum ciocănitoarea şi pentru diverse specii de insecte. Schweighofer a stopat toate activităţile economice în 5% din suprafeţele forestiere deţinute.

Prin reevaluarea suprafeţelor împădurite deţinute de companie, Holzindustrie Schweighofer depăşeşte toate cerinţele legale în vigoare. Grupul Schweighofer va încredinţa această evaluare unor experţi de renume, recomandaţi de organizaţia de mediu non-guvernamentală Agent Green.

Frank Aigner, director general al Grupului Schweighofer, a declarat: ,,Suntem dispuşi să ne asumăm această responsabilitate care depăşeşte competenţa imediată a unei companii de prelucrare a lemnului, împreună cu efortul de a stabili măsuri suplimentare în acest sens. Într-o primă etapă, vom plasa suprafeţele noastre forestiere din Câmpuşel sub protecţie integrală în conformitate cu toate normele de protecţie a mediului, dezvoltând astfel o zonă strict protejată”. Această suprafaţă forestieră se află chiar între parcurile naţionale Retezat şi Domogled-Valea Cernei, este localizată la o altitudine între 1.250 şi 1.650 m, şi reprezintă un coridor important în special pentru urşi, lincşi şi cervide. ,,Am găsit în Agent Green un partener combativ şi competent cu care am avut numeroase discuţii despre conservarea biodiversităţii în pădurile României, adevărate oportunităţi de a învăţa unul de la celălalt”, precizează Frank Aigner.

Holzindustrie Schweighofer şi-a asumat angajamentul de a lupta împotriva tăierilor ilegale din România

Grupul Schweighofer deţine 14.666 de ha de pădure în România, în zone precum Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Prahova, Buzău, Vrancea, Neamţ şi Suceava. În următoarele luni, experţi de mediu vor evalua aceste suprafeţe de pădure şi vor identifica cele mai valoroase habitate, care necesită să fie prezervate. Holzindustrie Schweighofer va face publice rezultatele evaluărilor şi măsurile corespunzătoare implementate. Holzindustrie Schweighofer şi-a asumat angajamentul de a lupta împotriva tăierilor ilegale din România. La jumătatea lunii ianuarie 2017, compania a prezentat în mod public planul său de acţiune pentru o industrie sustenabilă a lemnului. Acesta depăşeşte cerinţele legale în vigoare.

Una dintre măsurile luate de companie este implementarea Timflow, un sistem propriu de monitorizare prin GPS a transporturilor de buştean, de la locul de încărcare şi până la poarta fabricilor.

Grupul Schweighofer îşi are originile într-o afacere de familie austriacă, cu peste 400 de ani de experienţă în industria de prelucrare a lemnului. În prezent, Grupul este activ în industria de prelucrare a lemnului din Europa, având activităţi şi în producţia de viscoză, producţia de bioenergie, silvicultură şi afaceri imobiliare. Divizia industrială a Grupului Schweighofer operează în România trei fabrici de cherestea şi două fabrici de producţie a panourilor din lemn, o fabrică de cherestea în Germania şi o fabrică de viscoză în Austria. Grupul este lider în industria europeană a prelucrării lemnului, având în acest moment aproximativ 3.700 de angajaţi. Holzindustrie Schweighofer exportă produsele sale în peste 70 de ţări din întreaga lume.