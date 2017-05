Asistenţă socială

Întâlniri emoţionante, ateliere de pictură, expoziţii, concursuri, discuţii libere, toate în prima zi din Campania „Porţi deschise” în centrele sociale sucevene, eveniment organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava. Copii, tineri, adulţi, cu toţii s-au bucurat să primească vizitatori, să vină cineva să-i vadă cum trăiesc, cu ce-şi umplu timpul, cum îşi folosesc abilităţile pentru a da naştere unor lucruri frumoase, împletite, pictate, desenate, care îi bucură pe ei, dar şi pe cei care le privesc.

Prima vizită de ieri a fost la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Mitocu Dragomirnei, unde bolnavii şi-au deschis braţele şi inimile pentru a-i primi plini de emoţie pe cei... de-afară. Unii dintre beneficiari se aflau în atelierul de lucru - Clubul de creaţie - unde pictau, desenau, îndrumaţi de educatori. O parte dintre bărbaţii internaţi în centru jucau table, iar o altă parte dintre rezidenţi erau adunaţi în sala de mese, unde urmăreau o prezentare a centrului şi un colaj de fotografii. Aceştia din urmă au descoperit cu bucurie că sunt protagoniştii materialului şi, de fiecare dată când se vedeau în imagini, se bucurau şi aplaudau.

Am întâlnit mămici care au întrebat de copiii pe care i-au pierdut din cauza stării lor de sănătate, copii aflaţi acum departe de mame, în grija statului, sau copii adoptaţi, dar şi bolnavi care întrebau de „doamna”, adică de angajate ale Protecţiei Copilului Suceava de care sunt ataşaţi.

Se doreşte o implicare mai mare din partea comunităţii

Unii foarte tăcuţi, alţii vorbăreţi, cu toţii formează o comunitate de oameni care au nevoie de ajutor, care au nevoie de personal de specialitate. Şefa Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Mitocu Dragomirnei, Cristina Doroftei, a declarat că, fiind un centru mai mic, „personalul relaţionează mai bine cu rezidenţii, poate este diferit şi modul în care îi abordăm, reuşim să-i ştim pe fiecare în parte, le cunoaştem nevoile, dorinţele, dar şi hachiţele”. Dorinţa şefei de la CRRN Mitocu Dragomirnei ar fi o mai mare deschidere a comunităţii către rezidenţii din centru, care nu trebuie privit ca „spital de nebuni”, pentru nu este asta, dar şi un sprijin mai mare din partea comunităţii pentru reintegrarea unor oameni care acum sunt la centru, dar care şi-au rezolvat anumite probleme şi ar putea fi reintegraţi în comunitate.

„Acest eveniment - porţi deschise - ar trebui să contribuie la atingerea obiectivului principal în recuperarea persoanelor cu dizabilităţi, anume reintegrarea în familie, la consolidarea/refacerea legăturii cu familia, la reducerea riscului de marginalizare sau excludere socială a persoanelor cu dizabilităţi”, a declarat Cristina Doroftei, care şi-ar dori ca şi personalul centrului să fie mai dedicat, mai implicat, să conştientizeze că lucrează cu persoane care au mare nevoie de ajutor, de înţelegere, pentru că, până la urmă, efortul comun al lor, al angajaţilor, duce la rezultate pe toate planurile. Capacitatea maximă a centrului este de 49 de rezidenţi, 39 în CRRN şi zece în Locuinţe Maxim Protejate.

Expoziţie cu produse confecţionate de beneficiari

Însoţiţi de directorul executiv al DGASPC Suceava, Georgeta-Nadia Creţuleac, şi de directorul adjunct, Margareta Isăilă, am vizitat ieri şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Zvoriştea, cu o capacitate de aproape o sută de beneficiari. După ce şefa centrului, Cătălina Aursulesei, a făcut o scurtă prezentare a serviciilor oferite beneficiarilor, am vizitat expoziţia cu produse confecţionate de beneficiari, am participat la o prezentare pe tema „Ziua Europei” şi i-am încurajat pe unii rezidenţi care s-au înscris la concursuri de şah şi rummy.

Pentru a-şi exprima deschiderea şi prietenia, beneficiarii centrului au stat de vorbă cu vizitatorii şi au avut plăcerea să îi conducă în camerele unde locuiesc, să le arate fotografii şi să le povestească despre familiile lăsate în urmă. Tot ieri au fost vizitate Centrul de plasament „Speranţa”, casele de tip familial „Colţ Alb” şi „Micul Prinţ” şi Centrul de Recuperare „Help Autism”. Beneficiarii centrelor au fost foarte bucuroşi să poată să le arate şi celor din afara centrelor ce pot să facă, ce activităţi pot să organizeze, preocupările pe care le au zilnic şi faptul că sunt acceptaţi şi apreciaţi de cei din exterior.

Programul Campaniei „Porţi deschise” pentru următoarele zile

Casele de tip familial, centrele de plasament, centrele pentru adulţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava rămân deschise pentru vizitatori toată săptămâna aceasta, 8-12 mai. Marţi, 9 mai, începând cu ora 10.00, are loc o întâlnire cu copiii crescuţi de asistenţi maternali (Serviciul de Asistenţă Maternală din cadrul DGASPC Suceava) din comuna Bogdăneşti, întâlnire ce are loc la şcoala gimnazială din localitate. Tot marţi, porţile sunt deschise şi la CRRN Pojorâta, Casa de Tip Familial „Visătorii” Fundu Moldovei.

Miercuri, 10 mai, programul „Porţi deschise” cuprinde vizite la CRRN „O Nouă Viaţă” Siret, la Aşezământul de copii „Sf. Leontie” Rădăuţi, Casa de tip familial „Universul Copiilor” Rădăuţi, Centrul de plasament „Mihail şi Gavril” Solca. Joi, 11 mai, începând cu ora 10.00, au loc întâlniri cu mămicile sau viitoarele mămici din Centrul Maternal Suceava, apoi se pot vizita Complexul Terapeutic „Blijdorp România - O nouă viaţă” din Suceava, Casa de Tip Familial Şcheia, Casa de Tip Familial Mihoveni, CRRN „O nouă şansă” Todireşti, CRRN Costâna.

În ultima zi a Campaniei „Porţi deschise”, vineri, 12 mai, sunt programate vizite la Complexul de servicii pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului, CRRN Sasca Mică, Casa de Tip Familial „Sf. Gheorghe” Dolhasca şi Complexul de servicii pentru copilul aflat în dificultate Fălticeni.