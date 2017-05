Cu tupeu

Patru autoturisme au fost avariate în timpul nopţii într-o parcare de pe strada Lalelelor din cartierul George Enescu din municipiul Suceava, autorul carambolului reuşind să se facă nevăzut după producerea coliziunilor. Întregul incident a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în faţa magazinului Flora, iar unul dintre locatarii din blocul învecinat parcării a reuşit să zărească siluetele celor doi ocupanţi ai autoturismul care a intrat în cele patru autoturisme parcate şi numărul de înmatriculare al acestuia.

În câteva fracţiuni de secundă, maşina scăpată de sub control a făcut pagube de mii de lei

În jurul orei 03.45, un locatar din blocul învecinat parcării a auzit mai întâi un zgomot de frânare şi apoi bubuiturile, după care a ieşit la geam să vadă ce s-a întâmplat. „Când am ajuns la geam, am văzut doi tineri, în jur de 20 de ani fiecare, care coborâseră din maşină după impactul cu celelalte autoturisme aflate în parcare. Unul dintre ei s-a aplecat printre maşini şi a cules numărul de înmatriculare din faţă al maşinii lor, care se pierduse după impact. Am reuşit să văd că era vorba de un autoturism Dacia Logan de culoare gri, cu numărul de înmatriculare SV 07 BLH. Cei doi s-au urcat apoi în maşină şi au plecat de la locul accidentului, chiar dacă roata din partea dreaptă faţă era distrusă şi făcea zgomot în timpul mersului”, ne-a povestit Iulian, cel care a urmărit întreaga scenă.

Patru autoturisme parcate spic lângă bloc au fost avariate în urma impactului

Cel care a asistat la momentele de după accident a datimediat alarma şi i-a anunţat pe toţi cei păgubiţi despre ce se întâmplase. Cei care au coborât în stradă au constatat că patru autoturisme au fost avariate în timpul carambolului produs de şoferul imprudent. Acesta acroşase mai întâi uşor un autoturism Audi, după care a lovit pe rând un Opel, un autoturism Dacia Logan taximetru, care la rândul său a fost proiectat într-un VW Golf. Cel mai afectat dintre toate se pare că a fost Loganul taximetru, care a fost şifonat serios între celelalte două autoturisme Opel şi VW. Valoarea pagubelor produse în urma impactului urmează a fi calculată de specialişti, însă la o primă estimare depăşeşte câteva mii de lei.

Poliţiştii au luat probe de la faţa locului şi fac cercetări pentru depistarea autorului

La faţa locului au ajuns în scurt timp poliţiştii, care l-au audiat pe martor şi au adunat probe. Prima probă importantă pentru oamenii legii a constituit-o oglinda retrovizoare din partea şoferului autoturismului Dacia Logan care a produs tamponarea, găsită în urma cercetărilor între autoturismele avariate. Cercetările sunt continuate pentru comiterea infracţiunilor de distrugere şi părăsirea fără încuviinţarea poliţiei a locului accidentului.