Carieră cu epoleţi

Începute în urmă cu două săptămâni, recrutările demarate de reprezentanţii Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava vor continua şi în perioada următoare. Până pe 26 mai 2017 se mai pot face înscrieri pentru instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care formează ofiţeri de poliţie, Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, Bucureşti şi instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care formează specialişti potrivit nevoilor Ministerului Afacerilor Interne. În ceea ce priveşte şcolile postliceale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne recrutările se vor încheia pe data de 21 iulie 2017.

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, precum şi în şcolile de poliţie, candidaţii trebuie să îndeplinească un şir întreg de condiţii, respectiv să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic, să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs, să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat), să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani, să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege, să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 femeile, să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale), să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului, să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ, să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (candidaţii pentru locurile MAI la instituţii de învăţământ superior şi la unităţile de învăţământ postliceal al MapN).

Toate detaliile cu privire la înscriere şi la desfăşurarea examenelor se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul IPJ Suceava (tel. 0230-203.112) sau de pe pagina de internet a unităţii: http://sv.politiaromana.ro - Carieră - Admitere 2017.

Pentru doritorii unei cariere în domeniul poliţienesc trebuie spus că sunt disponibile următoarele locuri: la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie – 290 de locuri la frecvenţă, dintre care opt pentru romi, şase pentru maghiari şi patru pentru alte minorităţi, precum şi 50 la frecvenţă redusă (pentru agenţii care au minim un an vechime în cadrul structurilor MAI). Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Specializarea Drept pune la bătaie 115 locuri la frecvenţă, în timp ce Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina propune pentru acest an 554 de locuri, din care 14 locuri pentru romi şi opt locuri pentru alte minorităţi. De asemenea, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca are scoase la concurs 150 de locuri, din care şase locuri pentru romi şi trei locuri pentru alte minorităţi.