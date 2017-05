Doi români din Anglia

Doi tineri români stabiliţi în Marea Britanie, Alex M. Alexandrescu şi Silviu Chirilă, au găsit un mod inedit de a sprijini educaţia copiilor defavorizaţi din România. Ei vor parcurge aproape 3.000 de kilometri pe biciclete pentru a-i sprijini pe copiii din casele de tip familial „Sf. Nicolae” din Suceava şi „Sf. Gabriel” din Popeşti-Leordeni, ale Fundaţiei FARA, să-şi continue studiile.

Excursia a început sâmbătă, 29 aprilie, din faţa Parlamentului Marii Britanii, şi se va încheia în iunie, când cei doi vor ajunge în faţa Parlamentului României. Alexandru M. Alexandrescu, unul dintre iniţiatorii „EnTouRance – London to Bucharest Cycle”, a spus că „Parlamentul reprezintă locul decizional cu privire la viitorul fiecărei ţări, iar cursa noastră face o legătură simbolică între Parlamentul britanic şi cel românesc. Cu toate că s-a decis ieşirea Marii Britanii din UE, cursa rămâne ca un simbol al speranţei că direcţiile celor două ţări vor fi, în continuare, unite”.

Veronica Lăcureanu, specialist comunicare FARA, ne-a spus că „ideea a găsit ecou în inimile multor donatori care au decis să le sprijine iniţiativa. Până acum au strâns prin crowdfunding peste 2.000 de lire, depăşind de două ori consecutiv suma propusă. Tinerii îşi finanţează singuri această aventură, astfel încât toţi banii donaţi ajung direct la Fundaţia FARA”.

Silviu Chirilă, unul dintre românii care fac Turul Europei pe bicicletă pentru a ajuta nişte copii necăjiţi să-şi continue studiile, a explicat că „prin această provocare am dorit să susţinem o cauză care operează în România, iar profilul Fundaţiei FARA s-a potrivit de minune cu planul nostru: o fundaţie româno-britanică dedicată sprijinirii copiilor şi tinerilor, care susţine educaţia ca mijloc de a trece peste problemele vieţii. De asemenea, eu am mai avut contacte precedente cu FARA. Am donat haine la unul dintre magazinele din Londra ale fundaţiei, iar câteva săptămâni mai târziu am primit un e-mail în care mi s-a comunicat suma aproximativă strânsă din pachetul donat. Gestul m-a impresionat”.

Aproximativ 3.000 de kilometri parcurşi doar pe biciclete

Traseul celor doi români cuprinde oraşele Bruges, Rotterdam, Dusseldorf, Frankfurt, Viena, Bratislava, Budapesta, Timişoara, Craiova, Bucureşti şi va însuma aproximativ 3.000 de kilometri parcurşi doar pe biciclete. Alexandru M. Alexandrescu este în Anglia din anul 2011, când a început studiile la University of Manchester pentru o licenţă în management internaţional, cu specializare în studii americane. În decembrie a absolvit masteratul în analiză economică şi strategie. Recent, a înfiinţat un startup cu alţi trei prieteni. Silviu Chirilă a studiat, începând cu 2010, la Universitatea din Southampton, Facultatea de Inginerie Electronică, iar acum este programator la Compania McLaren.

Înainte de plecare, Silviu s-a întâlnit cu Iuliana Pătrăşcan (Lăpădat), o tânără care a crescut în Casa „Sf. Gabriel”, dar care acum locuieşte alături de soţul şi bebeluşul ei la Londra. Iuliana a fost printre primii copii intraţi în Casa de tip familial, la deschiderea acesteia în 1999. De asemenea, a fost şi prima absolventă de facultate din Casa „Sf. Gabriel” şi este un exemplu pentru copiii mai mici din casă. Iuliana i-a povestit lui Silviu importanţa Fundaţiei FARA în viaţa ei.

Fundaţia FARA este una dintre cele mai mari organizaţii de caritate din România care se ocupă direct de beneficiarii săi. Este înregistrată şi acreditată atât în Marea Britanie, cât şi în România, şi desfăşoară anual, prin cele 14 proiecte ale sale, activităţi de protecţie socială pentru peste 500 de copii şi tineri (parte dintre ei cu dizabilităţi) care nu se află în grija familiei naturale sau care provin din familii fără posibilităţi materiale. Ambasadorii Fundaţiei FARA sunt Alteţa Sa Regală Prinţul Charles, Prinţesa Marina Sturdza şi soprana Felicia Filip. Mare parte dintre cheltuielile Fundaţiei FARA sunt susţinute de activităţi de strângere de fonduri din Marea Britanie şi din activitatea a 46 de magazine de caritate FARA din Londra. Programele FARA cuprind case de tip familial pentru copii care nu se află, permanent sau temporar, în grija părinţilor (Suceava şi Popeşti-Leordeni); centre de zi de recuperare pentru copii cu nevoi speciale (Bucureşti, Suceava); programe de eradicare a sărăciei prin educaţie, desfăşurate în satele judeţului Suceava; centre de tranzit tip Foyer pentru tineri în dificultate (Satu Mare, Popeşti-Leordeni, Suceava); locuinţe protejate pentru tineri cu dizabilităţi (Suceava).