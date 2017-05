Vrei, nu vrei, bun de plată!

Rudele unei persoane cu handicap internată într-un centru rezidenţial public sunt obligate de stat să plătească banii de întreţinere dacă bolnavul nu are bani.Contribuţia lunară de întreţinere datorată de adulţii cu handicap asistaţi în centrele de stat sau de susţinătorii acestora a fost stabilită la nivelul sumei de 900 de lei. Vrei, nu vrei, eşti bun de plată! Cam asta reiese din Ordinul nr.1887/2016 emis de Ministerul Muncii privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice sau de susţinătorii acestora. În cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuţia lunară de întreţinere stabilită, aceea de 900 de lei, plata acesteia revine în totalitate sau parţial, după caz, în următoarea ordine de obligare la plată: soţului şi soţiei, rudelor în linie dreaptă, fraţilor şi surorilor. Dacă una dintre persoanele care datorează plata nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a contribuţiei lunare de întreţinere a celui asistat, diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte persoane, până la completarea integrală a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere. Când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor obligaţi la plată, contribuţia lunară de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele respective.

Sunt scutite de plata acestei contribuţii familiile care au un venit mai mic de 1.050 de lei/membru

Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava, Georgeta-Nadia Creţuleac, a declarat că în cazul în care obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere ar reveni mai multor persoane, „ea poate fi plătită şi numai de una dintre acestea, care îşi asumă obligaţia de întreţinere. Pentru persoanele obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere, la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii, din alte drepturi salariale, din pensii, precum şi din alte surse cu caracter permanent”. Cuantumul contribuţiei datorate de persoana adultă sau suţinătorii legali este stabilit prin raportare la venitul net pe membru de familie. Astfel, sunt scutite de plata acestei contribuţii familiile care au un venit mai mic de 1.050 de lei/membru.Metodologia de stabilire a contribuţiei în centrele pentru adulţi, a mai completat Creţuleac, preia în mare parte prevederile din vechea metodologie, elementele de noutate fiind „stabilirea unui procent de 30 din venituri, dar nu mai puţin de 300 lei care rămâne la dispoziţia persoanei asistate, pentru cheltuieli personale”. Adică, persoana cu handicap internată într-un centru de stat va primi lunar cel îuţin 300 de lei “bani de buzunar” din propria pensie.

Exemplu concret

De exemplu, C.A., o femeie internată într-un centru de adulţi sucevean, are o pensie de limită de vârstă în cuantum de 750 lei. Conform prevederilor ordinului 1887/2016, 300 de lei îi rămân beneficiarei pentru cheltuieli personale, iar pentru diferenţa de 450 de lei se încheie un angajament de plată cu beneficiara. Pentru suma rămasă până la 900 de lei este necesară identificarea rudelor care să suporte diferenţa pentru plata contribuţiei lunare de întreţinere. Conform anchetei sociale întocmite de primăria de domiciliu a beneficiarei, la solicitarea centrului rezidenţial, rezultă că C. A. nu a fost căsătorită și nu are copii, singurele rude identificate fiind o soră care este căsătorită și care are doi copii minori în întreţinere și un frate necăsătorit, fără copii. Asistentul social din cadrul centrului a solicitat Serviciului Judeţean de Evidenţă a Persoanelor „identificarea rudelor în linie dreaptă”, deoarece există situaţii în care primăria de domiciliu nu deţine date despre toate rudele unui asistat. În cazul C. A., s-a confirmat faptul că cei doi fraţi sunt singurii susţinători legali. Asistentul social din cadrul centrului a luat legătura cu fraţii beneficiarei și le-a adus la cunoștinţă prevederile legale privind contribuţia lunară de întreţinere și faptul că pentru C.A. vor trebui să contribuie lunar cu suma de 450 de lei (diferenţa până la 900 de lei). În acest sens, le-a solicitat acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţe de salariu, taloane de pensie, adeverinţe de venit eliberate de organele financiare teritoriale. Veniturile susţinătorilor legali sunt: sora are un venit de 1.600 de lei, soţul acesteia are un venit de 1.800 de lei şi mai primesc 168 de lei alocaţii de stat pentru cei doi copii. În urma calculului, venitul mediu net lunar pe membru de familie este de 892 lei, sumă aflată sub plafonul de 1050 de lei ce reprezintă suma minimă de la care susţinătorii legali sunt obligaţi să plătească; fratele beneficiarei, conform adeverinţei de venit, are un salariu de 2.540 de lei, astfel că acesta va putea suporta diferenţa de 450 lei, în baza unui angajament de plată. În cazul în care rudele nu plătesc de bunăvoie, ele pot fi obligate de instanţă.

Internarea unei persoane cu handicap într-un centru rezidenţial se face pe baza unui angajament de plată

Conform Ordinul nr.1887/2016 emis de Ministerul Muncii, atunci când o persoană solicită admiterea într-un centru rezidenţial public pentru persoane adulte cu handicap, aprobarea admiterii se face pe baza semnării, în prealabil, a unui angajament de plată, în care se înscriu datele privind persoana cu handicap asistată şi, după caz, persoana/persoanele care se obligă la plata contribuţiei de întreţinere.

Dacă persoanele obligate la plată nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreţinerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea calculării contribuţiei lunare de întreţinere. Dosarul persoanei asistate va cuprinde şi actele privind starea civilă, componenţa familiei şi situaţia materială a acesteia, precum şi a persoanelor din familie sau a susţinătorilor legali care pot fi obligaţi la plată, astfel: copii după certificatele de naştere şi de căsătorie ale persoanei asistate, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau soţiei, după caz; declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz; acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţă de salariu, talon de pensie, adeverinţe de venit eliberate de organele financiare teritoriale; copii de pe hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă este cazul; copii după hotărâri judecătoreşti, după caz, prin care cei care datorează plata contribuţiei lunare de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane;anchetă socială privind situaţia persoanei asistate şi a familiei sale.

Adrese către primăriile de domiciliu

În cazul beneficiarilor deja internaţi în centrele rezidenţiale aflate în subordinea DGASPC Suceava, personalul de specialitate din aceste unităţi are obligaţia de a identifica toate rudele persoanei asistate. Purtătoarea de cuvânt a DGASPC Suceava, Nicoleta Daneliuc, a explicat că „asistenţii sociali au întocmit adrese către primăriile de domiciliu și către Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor pentru a solicita informaţii referitoare la membrii familiei beneficiarilor, iar de la ANAF au fost solicitate informaţii privind veniturile acestora”. Susţinătorilor legali li se solicită acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţă de salariu, talon de pensie, adeverinţe de venit eliberate de organele financiare teritoriale, în vederea calculării contribuţiei și încheierii angajamentelor de plată. Odată colectate aceste informaţii, a completat Daneliuc, se procedează la încheierea contractelor de acordare a serviciilor sociale astfel încât pentru beneficiarii din centrele de adulţi, contribuţia poate fi achitată de beneficiari și aparţinători, integral, parţial sau poate fi suportată din bugetul local. Potrivit prevederilor art. 90 alin (2) din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, persoanele cu dizabilităţi care nu au venituri şi nici susţinători legali care să datoreze întreţinerea acestora sau ale căror venituri nu permit asigurarea contribuţiei lunare sunt asistate gratuit, iar costurile aferente vor fi susţinute din bugetele locale sau judeţene.