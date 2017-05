Nemulţumire

Exasperate de starea dezastruoasă în care se află DN 17B, dinspre Vatra Dornei spre judeţul Neamţ, aproximativ 160 de persoane au protestat ieri solicitând începerea de urgenţă a lucrărilor de reabilitare şi modernizare. Acţiunea a avut loc între localităţile Crucea şi Chiril, aproape 80 de maşini circulând timp de două ore pe acest tronson pentru a protesta faţă de starea deplorabilă în care se află drumul. Protestatarii au afişat şi mai multe mesaje prin care şi-au arătat nemulţumirea faţă de starea drumului, dar şi faţă de faptul că nu sunt alocate fonduri pentru lucrările de modernizare, printre care „Valea Bistriţei = Valea Nepăsării” sau „Dar deschideţi poarta/ Gropile mă-nconjor,/ Cântul suflă rece/ Pivoţii mă dor.../ Ce spui tu străine?!/ CNAIR-ul e departe,/ Braţul său prin drumuri/ numai gropi împarte” sau „Uite groapa, bat-o vina, am venit să-mi rup maşina în frumoasa Bucovina - DN 17 B”. Mai mult, unii dintre protestatari au adus cu ei răsaduri pentru a arăta că acestea pot fi plantate în gropile din asfalt. O femeie care a venit cu răsaduri avea şi o pancartă de pe care se putea citi că plantarea plantelor în gropile de pe drum ar putea fi ultima întrebuinţare a DN 17B.

Printre cei care au fost alături de protestatari s-a numărat şi primarul comunei Crucea, Dorin Rusu, care a ţinut să precizeze că unul dintre cele mai distruse tronsoane ale DN 17B, de circa 14 kilometri, este cel de la Crucea la Chiril, pe Valea Bistriţei, prin Zugreni, în una dintre cele mai frumoase şi pitoreşti zone de munte ale judeţului. Dorin Rusu a subliniat faptul că din anul 1980 şi până în prezent, pe acest tronson nu au mai fost realizate lucrări de reabilitare şi modernizare, ci doar plombări ale gropilor, care în fiecare an sunt din ce în ce mai mari şi mai multe. „Nu se mai poate. Nu cred că nu se poate să se găsească finanţare pentru a moderniza şi a turna un strat de asfalt pe un tronson de 14 kilometri. Asta în condiţiile în care şi pentru anul acesta au fost prinşi bani doar pentru lucrări de plombare a gropilor. Am solicitat de mai multe ori fonduri, dar ni s-a spus că nu există un studiu de fezabilitate pentru a turna un covor asfaltic. Drumul arată sub orice critică pe acest tronson. Și ca un exemplu, dacă înainte, când se mai putea circula, o salvare sau o maşină de pompieri făcea de la Vatra Dornei până în această zonă circa 20 – 25 de minute, acum timpul a crescut la peste 45 de minute”, a spus Dorin Rusu.

Primarul din Crucea a declarat că a primit asigurări din partea prefectului de Suceava, Mirela Adomnicăi, că la începutul săptămânii viitoare se va deplasa la Bucureşti pentru a solicita la Ministerul Transporturilor reabilitarea acestui tronson de drum. Dorin Rusu a precizat că şi el personal va întocmi un memoriu pe care vrea să-l depună la ministrul Transporturilor, Răzvan Cucu, prin care să solicite alocarea de urgenţă a fondurilor necesare reabilitării tronsoanelor de pe DN 17B, pe care efectiv nu se mai poate circula din cauza gropilor.

Prefectul Mirela Adomnicăi a spus că va face personal demersuri la Ministerul Transporturilor pentru reabilitarea acestui drum

La Crucea a fost ieri şi prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi. Ea le-a promis protestatarilor că va face personal demersuri la Ministerul Transporturilor pentru ca acest drum să fie reabilitat. Mai mult, Mirela Adomnicăi a afirmat că pentru început, va monitoriza personal modul în care sunt realizate lucrările de plombare pentru care sunt alocate fonduri în acest an.

Reamintim că mai mulţi cetăţeni din zona Crucea – Rusca au iniţiat o petiţie online, adresată ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, prin care îi atrag atenţia acestuia asupra stării deplorabile în care se află DN 17B pe acest tronson. „Este un ciclu anual care constă în împrăştierea de material antideparant (sare) pe timp de iarnă, după care în momentul în care începe sezonul de primăvară se trece la cârpirea gropilor, acest drum nefiind niciodată refăcut în întregime”, se arată în petiţie. În acelaşi timp, ministrului Transporturilor i se mai transmite că orice călătorie cu maşina dinspre aceste zone către Vatra Dornei este un adevărat calvar, carosabilul fiind distrus aproape în totalitate. „Cel mai apropiat oraş de aceste localităţi rurale este Vatra Dornei. Imaginaţi-vă că pentru fiecare operaţiune obişnuită cum ar fi o vizită la spital, plata unei rate bancare sau deplasarea la gară, locuitorii trebuie să se deplaseze către acest oraş, fiind nevoiţi de fiecare dată să suporte calvarul provocat de situaţia în care se află carosabilul”, se precizează în petiţia adresată ministrului Răzvan Cuc. Petiţia online a fost semnată deja de aproape 270 de persoane.