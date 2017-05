Merite

Iasmina Răceanu, eleva Colegiului Naţional „Petru Rareş” Suceava cu un parcurs excepţional, definit prin creativitate şi reuşite deosebite, va studia ilustraţia de carte, din toamna acestui an, în Germania.

Iasmina este unul dintre cei doi elevi români recompensaţi de Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) cu o bursă în valoare de 30.000 de euro, beneficiarii fiind stabiliţi în urma unei selecţii severe realizate de comisii din România şi Germania.

Performanţa este cu atât mai notabilă cu cât, de regulă, beneficiarii sunt aleşi din rândul elevilor şcolilor germane din România.

„M-am înscris la competiţia de burse la începutul acestui an. Am trimis un portofoliu personal care a cuprins, printre altele, o scrisoare de motivaţie, CV-ul meu, câte o scrisoare de recomandare din partea profesoarei de limbă română şi desen, foaia matricolă etc. Am fost 19 viitori absolvenţi de liceu invitaţi la interviu în Bucureşti, 12 portofolii fiind selectate pentru a fi analizate de o comisie din Germania. Dintre aceştia, doi vom beneficia de bursă”, a povestit Iasmina.

Iasmina va studia în cadrul Facultăţii de Ilustraţie de la Universitatea HAW Hamburg. De altfel, în scrisoarea de intenţie redactată, Iasmina a mărturisit că este pasionată de desen, de ilustraţia de carte, însă nici o universitate din ţară nu are în oferta educaţională o facultate care să aprofundeze această ramură.

„În toamnă va trebui să susţin şi trei probe practice de admitere, alături de o mapă pe o anumită temă. Totodată, trebuie să obţin peste 9.50 la examenul de bacalaureat”, a mai completat Iasmina.

„Suntem foarte, foarte mândri de realizarea ei”

Reprezentanţii Colegiului „Petru Rareş” Suceava au transmis că sunt încântaţi de reuşita Iasminei.

Prof. Daniela Dungeanu, directoarea colegiului, a transmis: „Suntem foarte, foarte mândri de realizarea ei, mai ales că Iasmina este <produsul> acestei şcoli, eleva colegiului nostru încă din clasa a V-a. De-a lungul celor opt ani petrecuţi la <Petru>, Iasmina a studiat limba germană cu prof. Anca Zaharia (6 ani) şi prof. Mihai Crudu (2 ani). Lor li s-au adăugat, în anii de liceu, dna. Ella Shlosberg şi dl. Frank Steffen, ambii profesori din R.F. Germania. Iasmina are certificatul Deutschen Sprachdiplom I şi a susţinut examenul pentru nivelul II (C1) în decembrie 2016, în cadrul centrului care funcţionează la liceul nostru”.

A ilustrat integral o carte şi a colaborat pentru mai multe volume

Pentru Iasmina, anii de şcoală au reprezentat o perioadă deosebit de prolifică, atât din punct de vedere al performanţelor şcolare, cât şi al activităţilor creative.

În 2017, a realizat ilustraţia cărţii pentru copii „Heidi, fetiţa munţilor”, de 264 de pagini, care a fost publicată la Editura Arthur.

În 2012, 2013 şi 2014 a contribuitla realizarea seriei de cărţi pentru copii „Care-i faza cu cititul?”, proiect al editurii Art, coordonat de scriitorul Liviu Papadima.

Coperta primului volum „Care-i faza cu cititul?” îi aparţine Iasminei, la fel şi o parte dintre ilustraţiile cărţii.

Ilustraţii realizate de Iasmina, pe baza textelor ce aparţin scriitorilor, apar şi în celelalte două volume „Ce poţi face cu două cuvinte” şi „Cui i-e frică de calculator?”.

Au fost multe prilejuri în care ilustraţiile vii şi cuceritoare ale Iasminei au fost puse în valoare, pasiunea şi apetitul său pentru artă şi desen fiind aduse în atenţia sucevenilor odată cu realizarea logo-ului Google care a fost publicat pe pagina de start a Google România în data de 1 Decembrie 2012. Iasmina a câştigat Doodle 4 Google în România, în competiţia cu tema “România mea este...” fiind înscrise peste 10.000 de lucrări.

Au urmat medalii adjudecate în cadrul unor competiţiei internaţionale de desene („Dream Car Art Contest”, organizat de Toyota Motor Corporation), rezultate la olimpiade şcolare de limba română (amintim premiul III de la faza internaţională a Olimpiadei de Limbă, Literatură şi Spiritualitate Românească, Olimpiada Internaţională de lectură etc.).