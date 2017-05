Nemulţumire

Câteva zeci de şoferi nemulţumiţi de starea dezastruoasă în care se află mai multe tronsoane ale DN 17 B, de la Vatra Dornei către limita cu judeţul Neamţ, au decis să protesteze astăzi pentru a solicita începerea de urgenţă a lucrărilor de reabilitare şi modernizare. Aproximativ 40 de maşini se vor deplasa în permanenţă astăzi, începând cu ora 10:00, pe tronsonul DN 17B cuprins între localităţile Crucea şi Ciril, în una dintre cele mai distruse zone ale acestui drum. Protestul şoferilor este autorizat. Acţiunea de protest are loc după ce în urmă cu câteva zile, mai mulţi cetăţeni din această zonă a judeţului au iniţiat o petiţie online adresată direct ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, prin care îi atrag atenţia acestuia asupra stării deplorabile în care se află DN 17B. Deşi în cursul anului trecut s-au asfaltat mai multe tronsoane de la Vatra Dornei spre limita cu judeţul Neamţ, pe anumite porţiuni rămase nereabilitate, gropile apărute în betonul care acoperă drumul nu mai pot fi ocolite de şoferi. Cei care au iniţiat petiţia online îi atrag atenţia ministrului Transporturilor că acest drum nu a fost refăcut niciodată complet, iar după sezonul de iarnă starea carosabilului este dezastruoasă.

Locuitorii din zona de munte a judeţului îi transmit ministrului că în condiţiile în care nu se vor investi fonduri în reabilitarea acestui drum, care se degradează din ce în ce mai mult în fiecare an, ar fi mai bine ca acesta să fie scos din circuitul naţional de infrastructură. „Privim cu încredere toate proiectele de infrastructură care se desfăşoară în sectorul central-vestic al ţării, însă dorim să vă aducem la cunoştinţă că acest tronson de drum este dat uitării de foarte mult timp, iar reabilitarea lui începe să devină un vis îndepărtat pentru locuitorii acestei regiuni. În stilul în care se degradează de la an la an, în curând îl vom putea scoate din circuitul naţional de infrastructură şi-l vom putea trece la categoria vulcani montani”, se arată în petiţia online.

Unul dintre cele mai distruse tronsoane ale DN 17B se află în una dintre cele mai frumoase zone de pe acest traseu, respectiv de la Zugreni şi până în comuna Crucea.