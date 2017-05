La Târgu Jiu

Ediţia din acest an a Olimpiadei Naţionale de Fizică le-a oferit celor mai buni elevi din ţară prilejul de a obţine noi performanţe în domeniul ştiinţei, circa 600 de elevi din clasele VI-XII fiind înscrişi în concurs.

Competiţia a avut loc la Târgu Jiu, între 23 şi 28 aprilie, rezultatele înregistrate de lotul sucevean fiind bune.

Eduard Valentin Dumitrescul, elev în clasa a VII-a la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, a mai bifat încă o reuşită notabilă şi a obţinut medalie de argint şi menţiune din partea Ministerului Educaţiei. Eduard este pregătit de prof. Carmen Amorăriţei.

Reamintim că Eduard a obţinut o medalie de aur şi locul III al Ministerului Educaţiei la Naţionala de Matematică din acest an, de la Timişoara, şi medalie de aur şi prima menţiune din partea Ministerului Educaţiei la Olimpiada Naţională de Informatică, de la Sibiu, precum şi calificarea în lotul lărgit pentru Balcaniada de Informatică.

Revenind la etapa naţională a Olimpiadei de Fizică, cu medalie de argint a mai fost laureat Paul Florin Rebenciuc, din clasa a IX-a, de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava. Paul este coordonat de prof. Sorin Golda.

Elevul şi-a mai adjudecat un aur la Olimpiada Naţională de Astronomie şi Astrofizică din acest an, de la Călimăneşti. Paul s-a calificat direct la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi în lotul lărgit la Internaţionala de Astronomie şi Astrofizică.

Medalii şi menţiuni

Dragoş Andrei Sîrghi, din clasa a VI-a, de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, a obţinut medalie de bronz, sub coordonarea prof. Carmen Amorăriţei. La Naţionala de Astronomie şi Astrofizică din acest an, elevul a primit medalia de argint şi menţiunea din partea Ministerului Educaţiei.

Claudia Aga, din clasa a VI-a, de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, şi-a revendicat bronzul la Târgu Jiu, fiind îndrumată de prof. Carmen Amorăriţei.

Tot bronz au obţinut şi Maria Cristina Popa, din clasa a VI-a, de la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei; Maria Donisan (clasa a X-a, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi), prof. Valentina Cloşcă; şi Ştefan Ciprian Cojocariu (clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava), prof. Costică Costan.

Cu diplomă de onoare au fost recompensaţi David Cornel Turturean (clasa a VIII-a, Colegiul „Ştefan cel Mare”); Teodor Samuel Gherasim (clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi), prof. Mirela Chelba; David Andrei Vasileniuc (clasa a X-a, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava), prof. Carmen Amorăriţei.

Lotul sucevean a fost însoţit de prof. Constantin Dumitru, de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, şi prof. Lucian Lungu, de la Colegiul „Ştefan cel Mare”.

Din Comisia centrală a Olimpiadei a făcut parte prof. Sorin Golda, de la Colegiul „Ştefan cel Mare”.