În Fortaleza, Brazilia

Trei elevi ai Liceului Natanael Suceava -Elena Adriana Murariu (clasa a IX-a), Debora Sara Schmidt (clasa a X-a) şi Ionathan Prodan (clasa a IX-a) - au şansa de a reprezenta România la una dintre cele mai mari expoziţii de inventică şi cercetare adresată tinerilor. Adolescenţii s-au calificat la Expo Science International MILSET, eveniment programat pentru luna august a acestui an, în Fortaleza, Brazilia.

Cu toate că şi-au făcut planuri şi şi-au îmbunătăţit constant proiectul cu care vor să participe, prezenţa elevilor în concurs este pusă sub semnul întrebării din cauza lipsei finanţării pentru participarea la evenimentul din Brazilia.

Iar cheltuielile nu sunt mici deloc, asta având în vedere costurile cu transportul, cazarea, mesele, plus alte lucruri care nu sunt prevăzute.

Alături de profesoara de chimie Valerica Ignătescu, coordonatoarea echipajului, elevii caută sponsori şi parteneri care să-i susţină pentru a putea intra în concursul din Brazilia.

Manifestarea din 7-12 august, de la Fortaleza, vizează promovarea proiectelor ştiinţifice, fiind un bun prilej de întâlnire a elevilor şi pasionaţilor de cercetare, ştiinţă, inovaţie, tehnologie.

Echipa din Suceava s-a calificat în competiţie în urma rezultatelor obţinute la Concursul Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie „RoSEF”.

Proiectul elevilor

Lucrarea pe care elevii Liceului Natanael o pregătesc se numeşte „Incursiune în tainele codurilor cristalelor”. Proiectul îşi propune să stabilească dacă metoda cristalizării poate fi folosită pentru a determina, rapid şi global, valoarea biologică (prospeţimea, naturaleţea, nivelul de puritate, vitalitatea) a unor fructe, alimente de bază precum laptele, ouăle şi mierea de albine, a unor plante medicinale şi a unor medicamente de sinteză.

Prof. Valerica Ignătescu a explicat: “Într-o primă etapă am adăugat extracte din plante şi fructe sănătoase şi mucegăite peste soluţie de clorură cuprică, apoi am analizat cristalizările obţinute. Mai apoi am extins cercetarea folosind şi soluţii de sulfat de cupru şi sulfat feros. Am diversificat şi probele studiate, am inclus ouă proaspete şi vechi de prepeliţă, extracte din plante şi medicamente folosite pentru aceeaşi afecţiune”.

Aceasta a mai completat că salcia şi creţuşca sunt cunoscute, în popor, ca „aspirina casei”, acestea conţinând acid salicilacetic şi fiind folosite ca antiinflamatoare din cele mai vechi timpuri.

Echipa a experimentat cristalizarea sensibilă folosind ceai concentrat de creţuşcă şi aspirină tablete.

„Am obţinut un centru bine conturat la creţuşcă, centru de la care pleacă radiar o mulţime de striuri sau raze extrem de dense faţă de mai multe centre la aspirină pentru soluţia de CuCl2, cristalizare uniformă faţă de cea dezordonată la CuSO4 şi cristale mai mari faţă de cele mult mai mici în cazul FeSO4. Studiul realizat cu ajutorul cristalizării ne-a făcut să credem faptul că plantele medicinale sunt mult mai compatibile din punct de vedere biologic cu fiinţa umană şi aşadar mai potrivite pentru uz terapeutic”, a mai completat profesoara.

Echipa şi-a îmbunătăţit constant lucrarea, realizând şi o analiză fractală, care se bazează pe calcule matematice cu logaritmi. Această analiză se foloseşte cu succes în cazul depistării tipului de cancer mamar.

„Am citit că valoarea dimensiunii fractale este în general mai ridicată în cazurile foarte probabile de cancer şi mai scăzută în cazul leziunilor benigne. În urma determinărilor noastre am obţinut o dimensiune fractală mai mare în cazul oului vechi, respectiv o dimensiune fractală mai mică la cel sănătos”, a mai completat Valerica Ignătescu.