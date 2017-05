Nemulţumire

Starea dezastruoasă în care se află unul dintre cele mai importante drumuri din judeţul Suceava, DN 17B, între localităţile Crucea şi Rusca, i-a făcut pe locuitorii din această zonă să-i ceară direct ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, reabilitarea de urgenţă a acestui tronson. DN 17B face legătura între Vatra Dornei şi judeţul Neamţ şi, deşi în cursul anului trecut au fost asfaltate mai multe tronsoane, pe anumite porţiuni rămase nereabilitate şoferii îşi distrug efectiv maşinile dacă îndrăznesc să aleagă această rută de circulaţie. În aceste condiţii, un grup de locuitori din zona Crucea – Rusca a iniţiat o petiţie online prin care îi atrage atenţia ministrului Transportului asupra stării deplorabile în care se află DN 17B pe acest tronson.

„Este un ciclu anual care constă în împrăştierea de material antideparant (sare) pe timp de iarnă, după care în momentul în care începe sezonul de primăvară se trece la cârpirea gropilor, acest drum nefiind niciodată refăcut în întregime”, se arată în petiţie.

În acelaşi timp, ministrului Transporturilor i se mai transmite că orice călătorie cu maşina dinspre aceste zone către Vatra Dornei este un adevărat calvar, carosabilul fiind distrus aproape în totalitate.

„Cel mai apropiat oraş de aceste localităţi rurale este Vatra Dornei. Imaginaţi-vă că pentru fiecare operaţiune obişnuită cum ar fi o vizită la spital, plata unei rate bancare sau deplasarea la gară, locuitorii trebuie să se deplaseze către acest oraş, fiind nevoiţi de fiecare dată să suporte calvarul provocat de situaţia în care se află carosabilul”, se precizează în petiţia adresată ministrului Răzvan Cuc. Locuitorii din zona Crucea – Rusca îi mai transmit acestuia că în condiţiile în care în partea centrală şi vestică a ţării se derulează proiecte pentru modernizarea infrastructurii, DN 17B este dat uitării pe acest tronson.

Cel mai distrus tronson al DN 17 este între Zugreni şi Crucea

Mai mult, cetăţenii din zona de munte a judeţului îi sugerează ministrului Transporturilor că în condiţiile în care nu se vor investi fonduri în reabilitarea acestui tronson, care se degradează din ce în ce mai mult în fiecare an, ar fi mai potrivit ca acesta să fie scos din circuitul naţional de infrastructură şi trecut la categoria „vulcani montani”. „Privim cu încredere toate proiectele de infrastructură care se desfăşoară în sectorul central-vestic al ţării, însă dorim să vă aducem la cunoştinţă că acest tronson de drum este dat uitării de foarte mult timp, iar reabilitarea lui începe să devină un vis îndepărtat pentru locuitorii acestei regiuni. În stilul în care se degradează de la an la an, în curând îl vom putea scoate din circuitul naţional de infrastructură şi-l vom putea trece la categoria vulcani montani”, se mai arată în petiţia iniţiată de locuitorii din zona de munte a judeţului.

Contactat telefonic, primarul comunei Crucea a confirmat faptul că de la Vatra Dornei către limita cu judeţul Neamţ mai există câteva tronsoane de drum care nu au fost reabilitate şi care au ajuns să fie un adevărat calvar pentru şoferi. Dorin Rusu a amintit că DN 17 a fost reabilitat doar pe porţiunile în care era asfaltat. „S-au asfaltat porţiunile de la Vatra Dornei până la Sunători – Rusca, şi din centrul comunei Crucea şi până la Broşteni. Au rămas nereabilitate toate porţiunile care sunt betonate, între Rusca şi Crucea, din Broşteni spre Cotârgaşi, tronsoane pe care efectiv aproape nu mai ai unde să te fereşti cu maşina de gropi. Suntem în secolul XXI şi nu înţelegem cum de nu se poate stabili o soluţie tehnică pentru reabilitarea acestor tronsoane”, a spus primarul din Crucea. El a arătat că cea mai dezastruoasă situaţie se află în una dintre cele mai frumoase zone de pe acest tronson, de la Zugreni şi până la Crucea. Dorin Rusu a spus că le-a solicitat parlamentarilor suceveni să facă toate demersurile pentru a solicita ministrului Transporturilor alocarea fondurilor necesare reabilitării de urgenţă a DN 17B.