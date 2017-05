Operativitate

Trei indivizi au ajuns în arestul poliţiei pentru 24 de ore şi sunt acum cercetaţi sub control judiciar, după ce au fost prinşi de poliţişti în urma unor sesizări din partea victimelor. Primul incident a avut loc vineri dimineaţă, în jurul orei 09.30, când poliţia municipiului Rădăuţi a fost anunţată că în zona unui magazin de pe strada Mihai Viteazu din oraş un bărbat provoacă scandal. Poliţiştii au identificat la faţa locului o femeie de 41 de ani, din municipiul Suceava, care le-a povestit că, în timp ce dorea să extragă o sumă de bani dintr-un bancomat din zonă, s-a apropiat de ea un bărbat care se comporta ciudat şi i-a cerut acesteia să îi dea banii pe care îi va scoate din bancomat. Femeia a reuşit să scoată banii şi când a ajuns la maşina pe care o avea parcată în apropiere, a sunat la poliţie. Au fost alertate în acel moment mai multe echipaje de poliţie, care au ajuns la faţa locului în mai puţin de 3 minute, reuşind în scurt timp prinderea bărbatului în interiorul unui magazin. Acesta a fost reţinut şi legitimat ca fiind un bărbat de 50 de ani din municipiul Rădăuţi. În urma cercetărilor şi audierilor efectuate, suspectul a fost acuzat de săvârşirea tentativei la infracţiunea de tâlhărie. În urma probelor adunate, pe numele suspectului a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava luând decizia cercetării în continuare a acestuia sub control judiciar în următoarele 60 de zile.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 13.45, poliţiştii suceveni au fost alertaţi în legătură cu faptul că un bărbat a sustras o poşetă dintr-un autoturism aflat în parcarea unui hipermarket din municipiul Suceava. Două echipaje de poliţie au ajuns de urgenţă în zonă şi au reuşit în scurt timp prinderea şi identificarea lui. În timpul urmăririi, autorul a aruncat poşeta pe care o avea ascunsă sub haină, însă aceasta a fost recuperată de poliţişti, cu tot cu telefonul mobil, banii şi cardurile aflate în interior. Bărbatul are 66 de ani, este din municipiul Suceava şi are antecedente de furturi din zona parcărilor din oraş. În urma audierilor şi a probelor ridicate, poliţiştii împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au decis reţinerea în arest a acestuia pentru 24 de ore, după care a fost luată măsura cercetării acestuia sub control judiciar.

O sesizare venită prin 112 în aceeaşi seară, în jurul orei 20.00, îi anunţa pe poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Ipoteşti despre faptul că în casa unui bărbat de 54 de ani din comuna Fântânele se află o persoană suspectă. La faţa locului, bărbatul de 54 de ani le-a spus poliţiştilor că suspectul a intrat în casa lui şi a încercat să fure două televizoare. Când a fost surprins de proprietar, l-a îmbrâncit pe acesta şi a fugit. Poliţiştii au dat de urmele suspectului, pe numele lui fiind deschis un dosar penal pentru comiterea tentativei la infracţiunea de tâlhărie calificată şi distrugere. Suspectul a fost introdus în arestul poliţiei pentru 24 de ore, după care procurorii au luat decizia cercetării acestuia sub control judiciar.