Ceremonie

Ziua veteranilor de război a fost sărbătorită, vineri, în cadrul unui ceremonii militare şi religioase care a avut loc la Monumentul Eroilor Români, în parcul ”Profesor Ioan Nemeş” din municipiul Suceava. Ceremonialul s-a desfăşurat începând cu ora 10.00 şi a fost organizat de Centrul Militar Judeţean, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Bucovina” Suceava şi Primăria municipiului Suceava.

Momentul solemn a debutat cu intonarea Imnului Naţional al României şi a continuat cu o slujbă religioasă la monumentul eroilor. Întreaga manifestare a continuat apoi prin depunerea unor coroane de flori în memoria eroilor din partea prefectului judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, a primarului municipiului Suceava, Ion Lungu, şi a unor instituţii culturale, ştiinţifice şi religioase. La ceremonie au participat reprezentanţi ai veteranilor de război, cadre militare în activitate, în rezervă şi în retragere, care au depus coroane de flori în semn de omagiu adus celor care şi-au pierdut viaţa în luptele pentru apărarea patriei.

Unul dintre veterani, Grigore Vasile, în vârstă de 92 de ani, din municipiul Suceava, a declarat la finalul ceremoniei: ”Este o mare sărbătoare astăzi şi ne amintim de timpurile grele pe care le-am trăit. Am fost cu moartea în buzunar în tot timpul cât am luptat pentru ţară, de aceea simţim o mândrie puternică astăzi. La 92 de ani ai mei, lucrez şi acum la Uniunea Veteranilor de Război şi ajut la distribuirea biletelor către titulari. Majoritatea bărbaţilor nu mai vin, vin nepoţii, rudele, pentru că ei sunt bătrâni şi bolnavi. Un veteran de război este un erou al neamului care s-a jertfit pentru patrie. Noi suntem pe cale de dispariţie, am mai rămas în jur de 70.000-80.000 în toată ţara. De la Revoluţie încoace, toţi guvernanţii care s-au perindat la putere nu s-au gândit niciodată la veteranii de război. Deşi s-au făcut nenumărate memorii la toţi guvernanţii şi toţi au spus că vor avea grijă, până în ziua de azi nu au avut grijă de noi, chiar dacă noi avem cu toţii peste 90 de ani.”

În judeţul Suceava, în Uniunea Veteranilor de Război sunt înscrişi 841 de veterani, dintre care 243 bărbaţi, iar restul femei văduve. În întreg judeţul sunt aproape 4.000 de veterani şi văduve de urmaşi, înscrişi în cele trei organizaţii, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Uniunea Veteranilor de Război şi Asociaţia Veteranilor de Război a Ministerului de Interne. La Uniunea Veteranilor de Război din judeţ sunt înregistraţi 841 de membri, iar Asociaţia Veteranilor de Război are peste 2.000 de membri.