Dosar penal

Un bărbat de 35 de ani cu permisul de conducere suspendat a fost prins băut la volanul unui autoturism furat de acasă fără ştirea proprietarei, soţia lui. Autoturismul furat avea autorizaţia de circulaţie expirată, pe numele bărbatului fiind deschis un dosar penal pentru nu mai puţin de patru infracţiuni comise.

Poliţiştii de la Secţia de Poliţie Rurală Gălăneşti au oprit joi seara, în jurul orei 22.45, în cadrul unui control de rutină, în zona cunoscută sub denumirea de Pod Dăbâca, la intersecţia dintre DN 2E şi DN 2H, în Vicovu de Sus, un autoturism marca VW Golf, cu numere de înmatriculare provizorii. La volan se afla Daniel N., un bărbat în vârstă de 35 de ani, din oraşul Vicovu de Sus, care le-a declarat poliţiştilor că nu are asupra sa un permis de conducere, deoarece acesta i-a fost reţinut cu ceva timp în urmă pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. Bărbatul a fost testat şi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai târziu, la spital, bărbatului i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Bărbatul de 35 de ani le-a mai declarat poliţiştilor că autoturismul îi aparţine soţiei sale şi că l-a luat de acasă fără ştirea acesteia. Având în vedere abaterile grave de care se face vinovat cel aflat la volanul maşinii, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de furt în scop de folosinţă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducerea unui vehicul neînmatriculat.