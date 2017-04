Distincţie

Academicianul Ioan Eugen Simion a primit, vineri, 28 aprilie, titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Fălticeni.

Acordarea celei mai înalte distincţii acestei personalităţi marcante a vieţii academice şi ştiinţifice reprezintă dovada unei adânci preţuiri şi a recunoştinţei pentru contribuţia deosebită adusă istoriei literaturii române.

Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, iniţiatorul proiectului de hotărâre al Consiliului Local pentru acordarea înaltei distincţii, a precizat: „Este un moment emoţionant prezenţa pentru a treia oară la Fălticeni a domnului academician Eugen Simion. Am făcut o promisiune, un angajament, ca an de an la Fălticeni să reunim pentru câteva zile tot ce are mai valoros cultura română, să reunim oameni care au foarte multe de spus în acest domeniu şi sunt convins că împreună cu colegii din Consiliul Local vom găsi resursa financiară şi resursa umană pentru ducerea la bun sfârşit a acestui proiect”.

Mesajul consilierilor locali a fost adresat de preşedintele de şedinţă, prof. ing. Luminiţa-Claudia Corbu, care a apreciat valoarea remarcabilă a celui de-al 64-lea „Cetăţean de Onoare” al municipiului, prof. univ. dr. Eugen Simion, preşedinte al Secţiei de Filologie şi Literatura Română a Academiei Române, director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară “G. Calinescu” al Academiei Române.

Fălticeni, matrice a spiritului românesc

Înainte de a spune câteva cuvinte după primirea celei mai înalte distincţii locale, Eugen Simion a făcut un dar municipiului, o carte care se leagă de acest oraş, „Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial“, pe care a prefaţat-o cu o scurtă dedicaţie.

Academicianul Eugen Simion a spus: „Vă mulţumesc foarte mult, mă onorează enorm această distincţie pe care mi-o daţi. Să nu mi-o luaţi în nume de rău, dar vă spun că parcă aş fi meritat-o, pentru că prima vizită pe care am făcut-o şi care a fost foarte rodnică pentru mine a fost în 1969. În noaptea în care americanii ajungeau pe Lună eu eram aici să stau de vorbă cu Vasile Lovinescu. (…) Mă bucur că domnul primar a acceptat să facem din Fălticeni un oraş cultural. Lovinescu spunea că aici este o matrice a spiritului românesc şi aşa este. (…) Noi trebuie să avem grijă de cultura noastră. Trebuie să facem un Institut Cultural Bucovina la care să vină şi basarabenii, şi bucovinenii, şi toţi românii şi să studiem toată moştenirea noastră culturală”.

Academicianul Ioan Eugen Simion s-a aflat la Fălticeni ca invitat de seamă la Conferinţa Naţională „Dinastia Lovineştilor”, care se desfăşoară în perioada 28-29 aprilie, la Muzeul de Artă „Ion Irimescu”.