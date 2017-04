Liceul Tehnologic Cajvana

Trei elevi suceveni s-au calificat la etapa naţională a Concursului de educaţie financiară ,,Olimpiada micilor bancheri”, ediţia a IV-a, competiţie ce se va desfăşura vineri, 5 mai, la Bucureşti. Este vorba de elevii Andreea Bucşa, Denisa Chindriş şi Elisabeta Lungu, de la Liceul Tehnologic Cajvana, din clasa a III-a C, îndrumaţi de profesoara pentru învăţământul primar Lidia Loredana Seserman.

Concursul ,,Olimpiada micilor bancheri” este organizat de Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie, Revista Cutezătorii, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, în parteneriat cu Banca Comercială Română, Alpha Bank, MasterCard, BRD, Dedeman, BT, cu sprijinul Băncii Naţionale a României şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. La etapele locale au fost înscrişi peste 3.500 de copii, din toate judeţele ţării, îndrumaţi de peste o sută de cadre didactice. În timpul săptămânii “Global Money Week” s-au desfăşurat atât proba scrisă, cât şi activităţi practice (afişe, fotografii, desene, machete, târguri etc.). Lidia Loredana Seserman ne-a spus că pentru calificarea la etapa naţională, „pe lângă proba scrisă, am avut de elaborat un proiect de activitate practică cu tematică de educaţie financiară şi prezentat în format digital, PowerPoint, care a cuprins şi fotografii de la activităţile desfăşurate la clasă, pe parcursul acestui an şcolar, la disciplina Educaţie Financiară”.

Printre finalişti

Elevii din Cajvana, împreună cu profesorul îndrumător, s-au gândit pentru această competiţie la un joc de cărţi, pe care l-au numit “Guvernatorul”. „Prin acest joc am urmărit să verific cunoştinţele elevilor mei dobândite la disciplina de Educaţie Financiară. 16 cartonaşe conţin noţiuni din domeniul financiar precum trocul, bancomatul, dobânda, tezaurul, simbolul monetar, contul, banca etc., iar perechile lor le expun prin desen (lucrări ale copiilor) aceste noţiuni. Emoţiile au fost mari până am primit rezultatele, dar au meritat aşteptarea. Suntem mândri că ne numărăm printre cei 120 de finalişti care se vor întâlni la faza naţională, la Bucureşti, la Universitatea Româno-Americană - Aula Magna, la sfârşitul săptămânii viitoare”, ne-a spus Lidia Loredana Seserman, care a adăugat că a primit cu bucurie propunerea coordonatorului pe judeţul Suceava, profesoara pentru învăţământul primar Mirela Mazilu, „de a parcurge cu elevii mei disciplina opţională de Educaţie Financiară, în acest an şcolar”.