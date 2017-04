Teste

Compania britanică Vast Resources a anunţat că a început primele teste pentru procesarea de metale preţioase, aur şi argint, la mina Mănăila din judeţul Suceava. Directorul executiv şi preşedinte al companiei, Andrew Prelea, a anunţat că Vast Resources preconizează că va putea să extragă lunar aproximativ 30 de tone de concentrat de aur şi argint, începând cu luna viitoare. El a arătat că în acest mod compania adaugă un nou tip de concentrat procesat la mina suceveană, cel de aur şi argint, care se adaugă concentratelor de cupru şi zinc.

„Modalitatea de procesare a noului tip de concentrat este prietenoasă cu mediul înconjurător, având în vedere că ea nu presupune folosirea unei substanţe chimice. Metalele preţioase <native> sunt prezente în reziduurile rezultate în urma procesului de prelucrare a minereului extras şi sunt separate de restul materialelor printr-un proces ce implică zdrobirea şi centrifugarea”, a spus Andrew Prelea. El a explicat că producţia de concentrat de aur şi argint reprezintă un pas important în evoluţia minei din Mănăila, fiind cel de-al doilea tip de concentrat pentru care compania a găsit soluţii de procesare, în ultimul an.

„La mina din Mănăila am avut anul trecut experţi care au găsit soluţiile necesare pentru separarea concentratului de zinc şi cupru, dar au văzut şi potenţialul de separare a celui de aur şi argint. Astfel, vom putea avea din acest an o producţie importantă de concentrat de aur şi argint în fiecare lună”, a declarat Andrew Prelea. El a subliniat faptul că pe lângă procesarea noului tip de concentrat, compania are aşteptări mari şi în ceea ce priveşte cantităţile de concentrat de cupru şi zinc extrase lunar, pentru care se preconizează creşteri importante.

Vast Resources a achiziţionat în totalitate mina Mănăila din judeţul Suceava

Reamintim că Vast Resources a achiziţionat în totalitate mina Mănăila din judeţul Suceava, printr-o tranzacţie anunţată în cursul lunii trecute. Conducerea Vast Resources a precizat la vremea respectivă că această companie a achiziţionat ultimul pachet din acţiunile minei Mănăila, de 49,9%, devenind astfel unicul proprietar al companiei Sinarom Mining Group SRL. În acelaşi timp, compania britanică a preluat şi plata datoriilor istorice înregistrate de Sinarom Mining Group înainte ca Vast Resources să devină acţionar. Astfel, încheierea tranzacţiei va atinge o sumă totală de 2,5 milioane de dolari, ducând investiţia totală în Sinarom Mining Group la 7,5 milioane de dolari.

Preşedintele şi directorul executiv al Vast Resources România, Andrew Prelea, a declarat că achiziţionarea întregului pachet de acţiuni a minei din Mănăila va permite companiei britanice să continue să investească în dezvoltarea zonei şi a proiectului desfăşurat în Suceava.

Compania Vast Resources a fost fondată la sfârşitul anului 2005, având ca obiect de activitate explorarea zăcămintelor minerale din Zimbabwe şi Africa de Sud. În completarea activităţii din Africa, în mai 2013, Vast Resources şi-a îndreptat atenţia către România, în vederea dezvoltării strategiei de business.

Andrew Prelea a arătat că Vast Resources utilizează cea mai nouă tehnologie de explorare, cum ar fi software-ul de gestionare a datelor spaţiale, vizualizare 3D, noile tehnici de modelare geofizice, geochimie şi elemente de managementul riscului, care au scopul de a susţine proiectele în procesul de dezvoltare pe termen lung.