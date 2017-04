Supărare

Prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, este nemulţumit de faptul că unele structuri ale ministerelor în teritoriu nu trimit raportările lunare sau trimestriale către instituţia pe care o conduce pe motiv că nu au personalitate juridică şi nici subordonare judeţeană. Adomnicăi şi-a exprimat nemulţumirea în şedinţa Colegiului Prefectural de joi, când i-a rugat pe directori să remedieze această situaţie. Ea a dat doar exemplul Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune, companie aflată în subordinea Ministerului Economiei. Mirela Adomnicăi a insistat ca rapoartele de informare să fie trimise şi Instituţiei Prefectului, arătând că ţelul este unul comun, acela de a transpune în practică acţiunile prevăzute în programul de guvernare la nivel judeţean. „Am o rugăminte. Sunt structuri la nivelul judeţului care au diverse subordonări regionale, naţionale fără personalitate juridică și acum am fost în situaţia în care le-am cerut rapoarte vizavi de nivelul de îndeplinire a acţiunilor în primul trimestru al anului și am primit răspuns că, deoarece nu au personalitate juridică și nu au subordonare la nivel judeţean, nu trebuie să ne comunice nici o informare cu privire la activitatea lor. Luaţi-o ca o rugăminte din partea mea și voi insista să trimiteţi aceste informări. Planul de acţiuni la nivelul judeţului trebuie realizat cu toate structurile existente, indiferent de subordonarea lor, regională sau naţională. Informările le văd foarte necesare în momentul în care ne putem sprijini reciproc în activitatea noastră și aceste structuri cu subordonare regională sau naţională în foarte multe situaţii chiar au nevoie de colaborarea cu celelalte structuri judeţene care au personalitate juridică. În vederea monitorizării de către Prefectură a realizării programului de guvernare și pentru susţinerea noastră reciprocă la nivelul judeţului adresez rugămintea și acestor structuri fără personalitate juridică să ne informeze în legătură cu modul în care au reușit să-și ducă la îndeplinire acţiunile”, a spus Adomnicăi. Prefectul le-a mai cerut directorilor de instituţii să respecte întocmai procedurile trimise de Prefectură pentru elaborarea raportărilor lunare şi trimestriale în vederea creşterii eficienţei activităţii.