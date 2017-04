Perioada 27 aprilie - 3 mai

Expomineralia, la Iulius Mall Suceava

De miercuri până duminică, în perioada 26-30 aprilie, la parterul Iulius Mall Suceava se va reinstala Expomineralia, universul accesoriilor din pietre preţioase şi semipreţioase. Printre noutăţile prezentate la această ediţie se numără şi o serie de stalactite şi stalagmite din peşterile din România, deosebit de atractive mai ales pentru copiii şi adulţii pasionaţi de speologie. În plus, vor putea fi admirate şi cumpărate roci, flori de mină şi diverse obiecte realizate din sare de Himalaya, care captează interesul colecţionarilor, dar şi al celor care vor să ofere un plus de personalitate locuinţei lor. Doamnele şi domnişoarele împart o pasiune comună: bijuteriile. Expomineralia din Iulius Mall Suceava le propune să descopere cercei, inele, brăţări, coliere şi alte podoabe îmbogăţite cu pietre deosebite, precum: topaz, spinel, smarald, alexandrit, safir, rubin şi multe altele. În plus, pentru cele care îşi doresc să aleagă pietrele preţioase şi semipreţioase potrivite zodiilor lor şi care le pot influenţa starea de spirit pot opta pentru bijuterii realizate din coral, onix, chihlimbar, turcoaz, jad, ametist, perle şi cristale dintre cele mai variate. Piesele expuse vor cuceri şi cele mai pretenţioase preferinţe, târgul reunind peste 150.000 de articole, realizate din roci, flori de mină, geode, cristale, lemn, pietre preţioase şi semipreţioase, care provin din peste 50 de ţări ale lumii. Mai mult de 180 de tipuri de pietre au fost utilizate pentru crearea lor.

Târgul Handmade, la Iulius Mall

De vineri până duminică, în perioada 28-30 aprilie, la parterul Iulius Mall Suceava se desfăşoară Târgul Handmade. Ca la fiecare ediţie, artizanii lucrului manual îi vor încânta pe vizitatori cu obiecte unicat, realizate cu migală şi pasiune. Bijuterii create din materiale variate şi prin tehnici inedite, tablouri, accesorii vestimentare, cosmetice naturale, decoraţiuni şi alte articole handmade.

Şcoala de ie, în acest weekend, la Universitatea din Suceava

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava găzduieşte, în zilele de 29 şi 30 aprilie, între orele 10.00-18.00, „Şcoala de ie”. Atelierul este organizat în contextul expoziţiei „Ia aidoma”, deschisă la Hanul Domnesc Suceava din cadrul Muzeul Bucovinei, ce cuprinde replici ale cămăşilor păstrate de marile muzee ale lumii: Metropolitan New York, Muzeul de Textile din Toronto, Muzeul de Textile din Lyon, Muzeul Etnografic din Geneva. În cadrul evenimentului vor fi explicate şi exemplificate tehnici de cusut specifice anilor 1850-1918. Atelierul de lucru va avea loc în Sala de lectură din corpul E, spaţiul fiind pus la dispoziţie în baza parteneriatului încheiat între Biblioteca USV, reprezentată de prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, şi arhitect Ioana Corduneanu, fondator al comunităţii „Semne cusute”. Pentru înscrieri şi informaţii: ioanakorduneau@gmail.com.

Joi, 27 aprilie

Lansare de carte şi expoziţie cu ilustraţie de carte pentru copii, la Muzeul de Istorie

La Muzeul de Istorie Suceava, în Sala Foaier, va avea loc, la ora 18:00, un vernisaj expoziţie - Ilustraţie de carte pentru copii şi prezentare de carte „Zum Luluş / poezii pentru culcuş” (poezie Elena Răileanu, ilustraţie carte Ana-Maria Ovadiuc). Prezintă conf. univ. dr. Sabina Fînaru, membră USR. Evenimentul cultural se înscrie în cadrul programului Festivalului Literar Internaţional Româno-German „LECTORA”, ediţia a V-a, eveniment organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Muzeul Bucovinei şi Forumul Democrat al Germanilor din Bucovina, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala Suceava şi Asociaţia Italienilor din România.

Spectacol folcloric ”Pe obcina neamului”, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor

Ansamblul „Arcanul USV”, în colaborare cu Ansamblul Folcloric Naţional ”Transilvania” din Baia Mare, invită sucevenii la spectacolul folcloric extraordinar ”Pe obcina neamului”, eveniment programat de la ora 18.00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor.

Cele două orchestre vor fi conduse de Eduard Albina, respectiv Trifan Leancă, iar coregrafiile celor două ansambluri sunt semnate de Emil Miheţ şi Ioan Ilie Nemţoi. Invitatul special al evenimentului este artista Margareta Clipa.

Totodată, în calitate de invitat special al Ansamblului Folcloric ”Transilvania” din Baia Mare, va cânta pe scena Casei de Cultură şi interpreta Ana-Ilca Mureşan.

Spectacolul este realizat după un concept propus de Călin Brăteanu.

Biletele pot fi procurate de pe www.biletesuceava.ro, www.ccs-sv.ro, de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava şi de la Observatorul Astronomic. Informaţii la 0752 092 606.

„Fixeur”, la Vatra Dornei, în Caravana Zilele Filmului Românesc

Caravana "Zilele Filmului Românesc" la Vatra Dornei continuă săptămână aceasta cu o nouă proiecţie de excepţie – „Fixeur”, care va fi difuzat joi, de la ora 17.00, la Casa de Cultură „Platon Pardău”. "Fixeur", un film în regia lui Adrian Sitaru, este o radiografie necruţătoare a mediului jurnalistic, şi nu numai. www.cinemasuceava.ro/filme/the-fixer/





Vineri, 28 aprilie

Festival naţional de muzică folk, la Gura Humorului

De la ora 19.00, pe scena Casei de Cultură Gura Humorului va avea loc Festivalul naţional de muzică folk „20 de ani lumină”. Invitaţii speciali ai evenimentului sunt Mircea Vintilă şi Ştefania Iacob. Preţul unui bilet este de 30 de lei.

Dan Puric va susţine la Suceava o conferinţă şi va lansa cartea ”Să fii român”

Dan Puric, actor, eseist, autor şi regizor de teatru va susţine la Suceava, la Casa de Cultură a Sindicatelor, de la ora 20:00, o conferinţă şi va lansa cartea ”Să fii român”. Dan Puric încearcă să deplaseze interesul omului contemporan către sine, către valorile pierdute, dar recuperabile încă. A lansat mai multe volume, printre care ”Cine suntem”, ”Omul frumos”, ”Fii demn”. Preţul unui bilet este 50 de lei. Elevii, studenţii şi pensionari pot să-şi achiziţioneze bilete la 40 de lei, în limita a 100 de bilete. Biletele pot fi cumpărate de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, intrare B, etajul I, telefon 0230 523 718.

Sâmbătă, 29 aprilie

Ateliere de creaţie, la Iulius Mall

Prichindeii se pot bucura de ultimele zile de vacanţă, la Iulius Mall. De la ora 14.00, în zona magazinelor pentru copii, se organizează o nouă ediţie a atelierului de creaţie. De această dată, sub îndrumarea specialiştilor Creativ & Deco, cei mici vor realiza morişti de vânt. Pe lângă faptul că participă la o activitate care le dezvoltă imaginaţia şi îndemânarea, năzdrăvanii vor rămâne cu o jucărie sau o decoraţiune haioasă. Toate materialele necesare sunt oferite de Iulius Mall.

Duminică, 30 aprilie

Retro Parada Primăverii, pe platoul de la intrarea în Iulius Mall Suceava

Retro Mobil Club România, filiala Suceava, organizează duminică, între orele 10.00 şi 14.00, la Iulius Mall Suceava, Retro Parada Primăverii, un eveniment în cadrul căruia sucevenii vor putea admira în jur de 30-40 de maşini retro, cele mai multe dintre ele atestate ca vehicule istorice. Colecţionarii vor expune modele autohtone, dar şi mărci rare sau de lux. Printre altele, vor fi expuse un automobil Singer, fabricat în 1952, un Daimler din 1981, un Mercedes Benz „Coadă de rândunică”, un Opel Rekord din 1967, un Mercedes CLK decapotabil şi un Rolls Royce.

Cosmin Farcaş şi „Cosmic Ordering Service”, duminică, la Old Times

La Old Times Restaurant & Pub Suceava va avea loc, de la 21:00, un concert deosebit ce îl are în prim-plan pe Cosmin Farcaş. Ca proiect muzical, Cosmic Ordering Service reprezintă un spaţiu convergent al elementelor predominant electro, soul, r&b şi jazz, care înclină spre o muzicalitate specială, cu o influenţă personală omogenă, dar fără multe reguli sau limite. Cosmin Farcaş este autodidact şi a activat ca solist vocal şi claviaturist în multiple formule blues, rock, tribute-band, acustic, electro, jazz, printre care Fried Friend, Cristi Minculescu Band, Cantaloop Band.

Lecţii gratuite de dans, la Iulius Mall

De la ora 17.00, cei mai curajoşi clienţi Iulius Mall, care vor să desluşească tainele ritmurilor latino, vor fi invitaţi la dans de profesioniştii Salsa Family. Lecţiile gratuite se vor desfăşura în paşi de bachata, merengue şi salsa.