Drept la replică

Mă simt onorat atunci când inclusiv contracandidatul meu solicită ceea ce echipa managerială aplica deja de aproximativ şapte luni: transparenţă, chibzuinţă şi grijă faţă de banul public. În aceste condiţii, împreună cu colegii de la spital am reuşit să obţinem cea mai mare finanţare de până acum a serviciilor contractate cu CAS Suceava, suntem în procedură de execuţie a celor mai mari lucrări de reparaţii capitale, am desfăşurat concursuri pentru ocuparea şi completarea grilei de salarizare, începând de la concursurile pentru medicii şefi de secţie şi până la personal auxiliar. Alături de echipa de acolo, echipă de oameni dedicaţi profesiei, am renegociat toate contractele nefavorabile spitalului, reuşind scăderea preţurilor în toate cazurile, începând de la contractele de lucrări/ servicii (inclusiv pază) şi până la preţul de achiziţie al pâinii, am modificat strategiile de contractare, aplicând politica transparenţei totale - 100% achiziţii prin intermediul catalogului SEAP.

Mi se pare cel puţin interesant momentul apariţiei "petiţiei" - exact după ce am început să dezgropăm nişte contracte păguboase pentru spital, contracte având ca beneficiar o firmă din Iaşi, tot acolo avându-şi sediul şi firma cu specific medical unde figurează (conform datelor de pe internet) ca administrator contracandidatul meu, însă bănuiesc că e o pură coincidenţă.

În legătură cu afirmaţiile „aspecte care şi în trecut şi acum se întâmplă în anumite condiţii pe care nu le detaliez acum, dar le cunosc foarte bine din interior" îl invit pe dl. doctor să ni se alăture în această campanie de stopare a cheltuirii aberante a banului public dând un ajutor justiţiei, neputând astfel să fie acuzat că prin tăinuire sau complicitate protejează anumite grupuri sau interese. De asemenea, având în vedere experienţele pe care le are contracandidatul meu care, conform hotărârilor judecătoreşti (publicate pe situl portal.just.ro), a fost (şi este) obligat la plăţi începând de la cheltuieli de întreţinere (pe persoană fizică), neplata facturilor (în calitate de administrator de firmă) sau nerestituire de împrumut, consider că nu vor mai repeta asemenea situaţii, nu de alta dar, vorba proverbelor - "repetiţia este mama învăţării", iar „omul din greşeli învaţă"!

Revenind la meritocraţia invocată, chiar invit cititorii a lectura proiectele noastre de management, mai ales pentru că sunt destul de diferite ca şi concept, chiar dacă au aceeaşi temă economică. Astfel, teme ca mortalitatea la nivel naţional, medicina călătorului, includerea spitalului în programe naţionale (din care deja face parte), susţinerea din veniturile proprii (ale managerului) a participării şefilor de secţie minim o dată la 2 ani la Congresul European ..şi anual la Congresul Naţional... pentru a informa consiliul medical cu ce se întâmplă nou în lume.. sau curăţenia mâinilor şi igiena spaţiilor ....având ca deziderat final creşterea numărului de naşteri ...sunt teme ale domnului doctor doctorand care chiar merită citite. Se pare însă că nu există un interes prea mare din partea contracandidatului pentru a fi la fel de mediatizate ("sponsorizat")...o fi ştiind el de ce!

Probabil din aceleaşi motive - meritocraţie şi transparenţă - domnul contracandidat a uitat să semnaleze în petiţie că a fost cercetat de către comisia de etică/disciplină în trecut (pentru motive petrecute înainte de luna septembrie 2016), iar în prezent, din raţiuni de fair-play, o altă cercetare având ca obiect abateri etice şi disciplinare, pe care nu le mai descriem aici, a fost amânată după finalizarea concursului unde ne dorim în mod real (cel puţin subsemnatul) o prezenţă publică cât mai numeroasă!

Şi da, (mai ales după proba dosarelor) îmi doresc ca cel mai bun să câştige!

Acest articol nu are alt rol decât acela de a informa în mod corect opinia publică!

Traian Andronachi