Aflat la a IV-a ediţie, Concursul judeţean de limba engleză „Behind the words”,ediţia a IV-a, conceput şi iniţiat de profesoara Elena Stănescu, de la Colegiul Tehnic ,,Petru Muşat” Suceava, desfăşurat la începutul acestei luni, a reunit şi anul acesta aproape 150 de participanţi. În cadrul festivităţii de deschidere, prof. dr. Maria Teodoreanu, directorul Colegiului Tehnic ,,Petru Muşat” Suceava, a salutat cu căldură prezenţa unui număr atât de mare de participanţi, iar prof. Elena Stănescu a stimulat participanţii, afirmând că ,,a vorbi o limbă străină reprezintă un element important în dezvoltarea personală a fiecăruia dintre noi”.

Desfăşurarea concursului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava, reprezentat de prof. Tatiana Vîntur, inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare, şi prof. dr. Constantin Tiron, inspector pentru limbi moderne, şi al echipei manageriale de la Colegiul Tehnic (C. T.) ,,Petru Muşat” Suceava, reprezentată de prof. dr. Maria Teodoreanu şi prof. Niculina Ciosnar. Din echipa de proiect au mai făcut parte prof. Daniela Sandu, prof. Valentina Filip şi bibliotecar Oana Motrici de la acelaşi liceu. Profesoara Elena Stănescu a afirmat că „acest concurs a avut un impact pozitiv asupra participanţilor, atât elevii cât şi profesorii dorind să mai participe la asemenea activităţi antrenante şi interesante”.

Parteneri

Cei 144 de elevi care studiază limba engleză la liceele şi grupurile şcolare cu profil vocaţional şi tehnic din judeţul Suceava şi invitaţii din judeţele Botoşani şi Neamţ au participat la două probe de concurs, în care şi-au arătat măiestria în folosirea limbii engleze în diferite situaţii de comunicare. Fie în domeniul sportiv sau tehnic, turism sau silvicultură, informatică, ştiinţe ale naturii sau comerţ, elevii au fost bine pregătiţi, dornici de a câştiga şi a aduce onoare şcolilor în care studiază. Partenerii implicaţi în proiect: Fundaţia Umanitară PROKINDER Suceava, Youth4 Nation Association Câmpulung Moldovenesc, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, Asociaţia Educatorilor Suceveni, Editura Fischer International, parteneri media, agenţi economici care au susţinut financiar desfăşurarea concursului.

Cei mai buni, pe podium

Cei mai merituoşi elevi au fost: Clasa a IX-a: Premiul I: Maxim Miruna (C. N. ,,Mihai Eminescu” Suceava, prof. Arotăriţei Monica), Boloca Paul-Ciprian şi Grigorovici Rareş (Colegiul Tehnic Rădăuţi, prof. Chifan Loredana), premiul al II-lea: Raţ Paul (Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, prof. Sabău-Lupaşc Diana Oana), Galan Raluca (Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Dumbrăveni, prof. Sava Lăcrămioara), premiul al III-lea: Zamă Ilie-Adrian (Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă’’ Târgu Neamţ, prof. Sandu Lavinia), Lazăr Andra (Colegiul Tehnic ”Laţcu Vodă” Siret, prof. Ciobaniuc Magdalena), menţiuni: Dascălu Raluca (Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Dumbrăveni, prof. Sava Lăcrămioara), Bedrule Cristiana (Colegiul Silvic ,,Bucovina” C-lung Moldovenesc, prof. Țăranu Oana), Moroşan Flavian, Rusu-Aelenei Eusebiu (Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Mitropolit Dosoftei” Suceava, prof. Tipa Angela), Bodnărescu Gabriel (Colegiul Tehnic Rădăuţi, prof. Creţu Crina), Tomaziu Antonia (Colegiul Tehnic ”Laţcu Vodă” Siret, prof. Ciobaniuc Magdalena), Pădurariu Andrei (Liceul cu Program Sportiv Botoşani, prof. Ciobanu Carmen); premii speciale: Ciocan Naomi (Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, prof. Begiu Alina Sînziana), Iosub Samuel (C. T. ,,Petru Muşat” Suceava, prof. Stănescu Elena), Cozma Călin (Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, prof. Adriana Nistoroaea). Clasa a X-a Premiul I: Păstru Alexandru George (Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, prof. Mărginean Daria), premiul al II-lea: Hostiuc David (Colegiul Naţional de Informatică ”Spiru Haret” Suceava, prof. Tecuceanu Florin), Reuţ Claudiu (Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, prof. Mărginean Daria), Buzduga Cristian (Colegiul Tehnic Rădăuţi, prof. Chifan Loredana), premiul al III-lea: Ștefănescu Petru (C. N. I. ”Spiru Haret” Suceava, prof. Tecuceanu Florin), Miron Sebastian (C.N. ,,Mihai Eminescu” Suceava, prof. Nastasi Tinela), menţiuni: Spătar Bogdan (Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, prof. Mărginean Daria), Halip Alexandru (C.N.I. ”Spiru Haret” Suceava, prof. Tecuceanu Florin), Peptanariu Andrei (C.T. ,,Petru Muşat” Suceava, prof. Stănescu Elena), Solcan Ana-Maria (C. T. ,,Al. I. Cuza” Suceava, prof. Gaşpar Loredana), Vasilovici Andrei (Liceul Tehnologic Nr. 1 C-lung Moldovenesc, prof. Grămadă Nicoleta), Coroamă Sergiu Giorgio (Colegiul Tehnic Rădăuţi, prof. Creţu Crina), Avrămaoei Andrei (C.N.I. ”Spiru Haret” Suceava, prof. Bodnar Loredana), Mîrza Radu (C.N.I. ”Spiru Haret” Suceava, prof. Rotaru Daniela), premii speciale: Bidu Olena (C. N. ,,Mihai Eminescu”Suceava, prof. Nuţu Corina), Vicenco Daniela (Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, prof. Busuioc Adriana), Hreniuc Abimaiel (C.T. ,,Al. I. Cuza” Suceava, prof. Rebei Marian). Clasa a XI-a: Premiul I: Motrescu Anamaria (Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa), Gîză David-Noel (Colegiul Tehnic Rădăuţi, prof. Chifan Loredana), premiul al II-lea: Hîncean Bogdana Ioana (Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa), premiul al III-lea: Jitariu Ștefan (Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, prof. Băiţan Claudia), Popa-Piroja Dragoş- Dorel (C.N.I ,,Spiru Haret” Suceava, prof. Cîrţu Raluca), menţiuni: Gavrilean Petru, Slevoacă-Grigore Andreea Voichiţa (Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa), Ostafi Oana (Liceul „Regina Maria” Dorohoi, prof. Nicoleta Amariei), Drescan Wilfried-Nikolas (Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, prof. Tudor Cristina Profira), Andronache Samuel (C.T. ,,Samuil Isopescu” Suceava, prof. Chiricheş Ramona), Gavriliuc Bogdan Iulian (Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu” Dumbrăveni, prof. Țăruş Alexadrina), Huţanu Alexandru (Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, prof. Băncescu Gina), Bogatu Andrei (Liceul „Regina Maria” Dorohoi, prof. Amariei Nicoleta), Cojocaru Camelia (C.N. ,,Mihai Eminescu” Suceava, prof. Șerban Cristina), Semeniuc Emanuel Colegiul Tehnic ,,Al. I. Cuza” Suceava, prof. Irimiciuc Loredana). Clasa a XII-a: Premiul I: Costeniuc Eduard (C.N.I. ”Spiru Haret” Suceava, prof. Salup-Rusu Diana), premiul al II-lea: Tiron Eduard Zoltan (Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, prof. Sabău-Lupaşc Diana Oana), Rusu Ciprian (C. T. ,,Ion Creangă’’ Târgu Neamţ, prof. Filip Radu), Trandaf Andrei (Colegiul Tehnic Rădăuţi, prof. Creţu Crina), premiul al III-lea: Onofrei Emilian (Liceul cu Program Sportiv Botoşani, prof. Petruţa Greta), Apostoae Daniel (C. T. ,,Ion Creangă’’ Târgu Neamţ, prof. Boghean Ana-Alis), Constantin Marian (Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, prof. Băiţan Claudia).