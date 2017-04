Angajament

Prim-vicepreşedintele liberalilor suceveni şi primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat la finalul săptămânii trecute că PNL nu are voie să piardă Primăria Suceava la viitoarele alegeri locale din anul 2020. Ion Lungu a declarat că PNL are cei mai buni candidaţi pentru a câştiga funcţia de primar al Sucevei, subliniind faptul că patru dintre aceştia sunt prezenţi la şedinţa Conferinţei Judeţene de Alegeri din cadrul PNL, care a avut loc sâmbătă, în sala mare a Casei de Cultură. „Patru din ei sunt în această sală. Sper să avem maturitatea să găsim candidatul cel mai bun, să păstrăm primăria la PNL şi în anul 2020”, a subliniat Ion Lungu. El a amintit că la alegerile locale de anul trecut a câştigat al patrulea mandat de primar al Sucevei, PNL reuşind această performanţă şi datorită faptului că a existat maturitate în cadrul partidului. „Vreau să-i mulţumesc actualului deputat Ioan Balan, cu care am avut o colaborare foarte bună. Am dat amândoi dovadă de maturitate şi s-a găsit cea mai bună soluţie pentru partid”, a arătat prim-vicepreşedintele PNL Suceava.

Ion Lungu a declarat că PNL este la putere în judeţul Suceava, conducând două instituţii importante, Consiliul Judeţean şi Primăria Suceava, însă este extrem de important ca liberalii să-şi facă treaba foarte bine în administraţie. „Domnul preşedinte Gheorghe Flutur îşi face treaba la Consiliul Judeţean, iar eu mă angajez aici că vom face şi noi acelaşi lucru la municipiu, şi vom păstra şanse intacte de câştigare a Primăriei în anul 2020”, a declarat Lungu. Primarul Sucevei a subliniat că în momentul de faţă are foarte multe proiecte importante în curs de derulare, respectiv Sala Polivalentă, un nou pod peste râul Suceava, zona de agrement Tătăraşi, construcţia unui nou cartier de locuinţe pentru tineri în aceeaşi zonă, dar şi proiectul pentru aducerea de autobuze electrice. „Sunt şi multe alte proiecte importante care vor fi finalizate până în anul 2020, voi veni cu ele în faţa cetăţenilor, şi sunt convins că vom avea şanse reale să recâştigăm primăria”, a mai precizat Ion Lungu.