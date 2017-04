Inuman

Un biciclist care circula regulamentar în interiorul comunei Moara a fost aproape de a fi ucis de un şofer care l-a urmărit şi l-a acroşat intenţionat.

Incidentul s-a petrecut vineri seară, în jurul orei 19.30, iar biciclistul afirmă de pe patul de spital că după ce l-a aruncat într-un cap de pod şoferul a refuzat să cheme ambulanţa, ba a mai şi ameninţat un martor să-şi vadă de treaba lui.

Pentru Mihai David, biciclistul în vârstă de 37 de ani din municipiul Suceava, o plimbare cu bicicleta putea fi ultimul aspect din această viaţă.

„Coboram dinspre Sf. Ilie spre Moara şi circulam pe şosea, iar la un moment dat am ajuns din urmă duba respectivă (n.a. - un VW Transporter), care mergea foarte încet. La un moment, şoferul a făcut manevre de întoarcere şi l-am evitat în ultima clipă. Am trecut prin faţa lui şi i s-a părut că aş fi spus ceva, dar nu s-a întâmplat aşa ceva. Eu mi-am continuat drumul, m-am uitat după el să văd ce face şi a plecat în direcţie opusă. S-a întors şi a trecut razant pe lângă mine cu oglinda, iar apoi a tras stânga brusc şi m-a aruncat într-un cap de pod, de unde am ricoşat un metru în şanţul de alături”, a povestit Mihai David.

A trimis la locul accidentului un şofer „de rezervă”

Biciclistul spune că tot ceea ce s-a întâmplat ulterior a semănat cu un film horror şi doar şansa ca la faţa locului să apară un martor a făcut ca lucrurile să nu se termine şi mai prost.

„Eram în şanţ, de unde am reuşit să ies cu greu. Îmi curgea sânge şi mă durea aproape tot corpul. L-am rugat pe şoferul care coborâse şi mă ameninţa să sune la ambulanţă, dar a refuzat. Mi-a spus că mă urcă el în maşină şi mă duce, dar după tot ce s-a întâmplat era logic să refuz. Norocul meu a fost că Iulian Miron, student la medicină, un băiat care locuieşte în zonă, a auzit bubuitura şi a ieşit în stradă. El mi-a acordat primul ajutor şi a încercat să sune la salvare, dar şoferul îl împiedica pe motiv că mă prefac. În cele din urmă a sunat la 112, iar şoferul s-a făcut nevăzut imediat”, a mai spus Mihai David.

Biciclistul accidentat spune că şoferul mirosea a alcool şi după ce a fugit de la faţa locului a trimis un prieten cu maşina pentru a scăpa basma curată. Luat la întrebări de poliţişti, şoferul „de rezervă” a recunoscut că nu el se afla la volan în momentul impactului, ci amicul său pe nume Ilie Naharneac, de 42 de ani, din Moara.

Oamenii legii l-au căutat atât la locuinţa sa, cât şi la casa părinţilor, dar Naharneac a fost de negăsit. S-a predat mai târziu, aproape de miezul nopţii, la sediul Poliţiei, unde i s-a întocmit doar penal pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Pe numele lui Ilie Naharneac a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru o perioadă de 24 de ore, iar ulterior procurorul de caz a decis plasarea acestui sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Biciclistul care a făcut obiectul răzbunării lui Ilie Naharneac se află şi acum internat în spital, iar medicii spun că a avut mare noroc că nu va rămâne cu sechele pe viaţă. Totuşi, Mihai David va fi nevoit să poarte un corset special timp de câteva luni pentru ca problemele medicale să nu se agraveze.