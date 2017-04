Punct final

Un bărbat şi o femeie din Pătrăuţi au fost condamnaţi de judecătorii suceveni, fiind găsiţi vinovaţi că au păcălit un bătrân de 83 de ani din Suceava, căruia i-au furat o sumă importantă de bani. Mugurel Burduja, în vârstă de 30 de ani, a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni cu executare, în timp ce Simona Greciuc, de 29 de ani, a primit 1 an şi 4 luni cu suspendare sub supraveghere. Cei doi au fost obligaţi să-i plătească şi suma de 120.000 de lei bătrânului pe care l-au înşelat. Activitatea infracţională a celor doi a ieşit la iveală după investigaţii complexe, iar în cursul anului trecut anchetatorii au efectuat trei percheziţii domiciliare în comuna Pătrăuţi şi au pus în executare mandate de aducere pentru cele două persoane suspecte şi alte patru persoane în calitate de martori. Burduja şi Greciuc au acţionat în perioada august 2015 – aprilie 2016. Ei s-au prezentat de mai multe ori sub identităţi false la locuinţa bătrânului de 83 de ani din municipiul Suceava şi, profitând de vârsta înaintată a acestuia şi de starea lui de sănătate precară, l-au determinat, sub diferite pretexte, să le dea în mai multe tranşe suma totală de 200.000 de lei. În urma percheziţiilor efectuate la domiciliile din comuna Pătrăuţi au fost reţinute, în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului, două autoturisme care aparţin suspecţilor, estimate la 30.000 de lei. În urma probatoriului administrat sub coordonarea procurorului de caz, la vremea respectivă s-au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore faţă de Mugurel Burduja şi Simona Greciuc, sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune. Ulterior, bărbatul a fost trimis în arest preventiv pentru 30 de zile, iar femeia a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile, măsuri care au fost ridicate ulterior.