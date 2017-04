Scop nobil

Inaugurarea celui mai impresionant salon de evenimente din Suceava, Palatul Alexander, a fost făcută joi seara prin organizarea unui eveniment de înaltă ţinută, dar şi cu un impresionant scop nobil - o strângere de fonduri pentru bolnavii de cancer.

Exemplarei iniţiative, singura de acest gen în inaugurările de până acum din judeţ, i s-au alăturat mari campioni şi oameni de cultură din Suceava sau din alte zone ale ţării, care au donat diverse bunuri de valoare pentru a fi licitate.

„Am apelat la o serie de prieteni, care au răspuns cu promptitudine şi au spus un DA răspicat acestei iniţiative. Este vorba despre Dorin Goian, marele nostru campion cu care ne mândrim, dar şi de alte persoane pe care noi le considerăm nişte repere sociale. Este vorba despre Cătălin Moroşanu, renumitul campion de K1, dar şi de Sebastian Ciobanu şi maestrul Mihai Constantin, acesta fiind cel care a înfiinţat clubul de K1 Scorpions Iaşi, locul unde practică sport câteva mii de copii şi tineri, fiind cel care i-a antrenat pe cei mai mari campioni de lupte de contact din ţară. Pentru noi, aceştia sunt înainte de prieteni nişte repere sociale şi morale şi nu putem decât să ne înclinăm în faţa lor pentru că au ajutat la mediatizarea acestui tip de iniţiativă socială”, a spus Andrei Mandachi, managerul Palatului Alexander.

Serată cu muzică clasică, delicii culinare şi licitaţie de obiecte de valoare

În ciuda vremii nefavorabile, o mulţime de oameni de bine au răspuns invitaţiei de a participa la evenimentul caritabil de inaugurare a Palatului Alexander.

În plăcuta ambianţă creată de un cvartet de muzică clasică, care va fi prezent şi la evenimentele viitoare organizate acolo, invitaţii au putut admira în voie splendoarea Palatului, care se remarcă prin meticulozitatea cu care a fost lucrat fiecare element de decorare, de la sculpturile şi stucaturile exterioare, vitraliile pictate manual, până la demifotoliile din catifea bordeaux.

Iluminatul arhitectural, realizat de cea mai prestigioasă firmă italiană din România, care a luminat, printre altele, Muzeul Bucureşti, holurile şi scările balansate împodobite cu marmură grecească şi fier forjat, coloanele cu capitel ionic, lemnul masiv care împodobeşte fiecare colţişor ori candelabrele uriaşe, de 3,5 metri diametru, care conţin 200 becuri şi sute de cristale, sunt doar câteva dintre aspectele care încântă privirea şi fac parte din farmecul Palatului Alexander.

Preparatele culinare pregătite de un celebru maestru bucătar din Bucureşti, Silviu Furdui, s-au numărat printre surprizele pregătite oaspeţilor.

A urmat apoi partea principală a evenimentului pregătit cu multă grijă – strângerea de fonduri pentru ajutorarea bolnavilor de cancer.

„Fiind în imediata vecinătate a sfintelor sărbători de Paşti, perioadă în care fiecare căutăm să fim mai buni într-un fel sau altul, am considerat că ar fi extrem de frumos să putem împărţi din bucuria noastră şi celor cu care destinul nu a fost nu foarte blând. De aceea am considerat că putem şi că trebuie să facem un bine unor oameni care chiar au nevoie cu disperare de ajutor. Am ales de data aceasta să facem un gest caritabil pentru bolnavii de cancer din cadrul Spitalului Judeţean Suceava, secţia de Oncologie, ştiind câtă nevoie de sprijin şi alinare au în lupta pe care o duc zi de zi”, a explicat mezinul familiei Mandachi.

Iniţiativa lor s-a bucurat de o mare apreciere din partea preotului Vasile Palade, cel care a fondat parohia ortodoxă din Bruxelles în urmă 40 ani, care a ţinut şi slujba de sfinţire a sălii de evenimente.

„Lucruri mari şi frumoase aţi reuşit să faceţi, deşi nu a fost uşor, aţi schimbat în bine zona de intrare în oraş, plus că asiguraţi, prin muncă, existenţa a aproape 100 de persoane care muncesc la dumneavoastră. Ceea ce aţi făcut este un exemplu bun de urmat pentru fiecare. Când faci o faptă bună se spune că îl împrumuţi pe Dumnezeu, care ne răsplăteşte înzecit”, a cuvântat apreciatul preot paroh al Bisericii Buna Vestire din Bruxelles, o catedrală veche de peste 500 de ani.

De altfel, familia Mandachi a şi donat parohiei respective două icoane valoroase, care vor fi expuse în biserică, pentru cei care vin să se roage acolo.

Tricoul lui Dorin Goian şi mănuşile de box ale lui Cătălin Moroşanu, cele mai licitate obiecte

Primul obiect licitat a fost o minge de fotbal cu care s-a jucat finala Cupei României, donată de Dorin Goian. Aceasta a fost adjudecată, contra sumei de 2.000 de lei, de reprezentantul firmei de bricolaj Erichman.

Al doilea obiect, un tablou al artistului Mircea Dăneasă, reprezentând statuia „Bucovina înaripată”, din centrul Sucevei, a fost licitat până la suma de 3.000 de lei, oferită de directorul firmei Top Util Construct.

Tricoul luptătorului de K1 şi Superkombat, Sebastian Ciobanu, a fost de asemeni puternic licitat, fiind adjudecat cu 2.000 de lei de reprezentantul Hotel Imperium.

„Lupta” cea mai aprigă s-a dat pentru două obiecte donate de doi sportivi cu renume, extrem de îndrăgiţi – Dorin Goian şi Cătălin Moroşanu.

Tricoul pe care l-a purtat Goian în meciurile de Champions League, pe când era la Steaua, a fost luat în cele din urmă de Ștefan Mandachi, managerul lanţului de restaurante Spartan.

Mănuşile de box pe care Cătălin Moroşanu le-a purtat în timpul unei frumoase victorii în America au fost adjudecate tot cu 4.000 de lei, de Andrei Mandachi, managerul Palatului Alexander.

În total s-au strâns astfel 15.000 de lei, o sumă frumoasă, care va ajunge curând în conturile Spitalului Judeţean Suceava, cu destinaţie precisă, pentru secţia de Oncologie.