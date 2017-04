Învăţământ

253 de candidaţi suceveni sunt aşteptaţi, astăzi, pentru a susţine proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ, testare obligatorie în cariera didactică, urmată de obţinerea gradelor didactice II şi I. La testare au dreptul să participe cadre didactice cu vechime de cel puţin un an în sistem.

Proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017, se desfăşoară astăzi, începând cu ora 10:00, la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava.

La nivel de judeţ, cei mai mulţi candidaţi s-au înscris pentru posturile de învăţători - 42 de candidaţi, învăţământ preşcolar – 36 de candidaţi, educaţie fizică, limba şi literatura română - câte 28 de candidaţi, matematică – 23, engleză – 16, religie – 9, istorie – 8, franceză – 7, geografie – 4.

În Suceava, în această sesiune, examenul naţional pentru definitivare în învăţământ se organizează la 31 de discipline, precum a specificat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Suceava, insp. Cezar Anuţei. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce poate fi depăşit doar în cazul candidaţilor cu nevoi speciale care au solicitat acest lucru.

Nota minimă de promovare a examenului de definitivat este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Examenul certifică şi faptul că un cadru didactic debutant care a optat pentru această carieră dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.

Primele rezultate vor fi afişate marţi, 25 aprilie, la centrele de examen şi pe http://definitivat.edu.ro/. Contestaţiile vor fi depuse în centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 aprilie, după afişarea rezultatelor, şi 26 aprilie. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul examenului duminică, 30 aprilie.

Schimbări la examenul de definitivat

Examenul de definitivare în învăţămant s-a modificat radical. În acest an şcolar, acesta cuprinde două etape. Etapa I este eliminatorie şi presupune susţinerea a două inspecţii de specialitate şi evaluarea portofoliului profesional, iar etapa a II-a constă în proba scrisă.

Pentru calificarea în proba finală a examenului, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu trebuie să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective.

În fine, nota examenului de definitivat se calculează după formula: (NI1 + NI2 + NP + 7NS)/10, unde NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul profesional personal, iar NS reprezintă nota la proba scrisă.

Candidaţii care se află în primul an de activitate nu pot susţine proba scrisă în acest an şcolar, întrucât nu realizează stagiul de minimum un an la catedră, condiţie obligatorie de altfel.

O altă modificare se referă la faptul că se renunţă la subiectele de psihopedagogie, disciplină care era considerată cea mai dificilă de către candidaţi.