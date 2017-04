Umanitar

„Târgul de vise al iepuraşului”, ediţia a IV-a, o campanie de susţinere şi ajutorare a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi din Câmpulung Moldovenesc înscrişi în Asociaţia „Freamăt de Speranţă”, care s-a desfăşurat vineri, 14 aprilie, la Aquarius Center din Câmpulung Moldovenesc, a făcut fericiţi 30 de copii cu nevoie speciale. Acţiunea a fost iniţiată de Sebastian Crăciun, în vârstă de 14 ani, care suferă de tetrapareză spastică, elev în clasa a VII-a la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc, căruia i se mai spune şi „Micul poet”.

Preşedinta Asociaţiei „Freamăt de Speranţă”, Anca Crăciun, mulţumeşte gazdelor evenimentului, Aquarius Center, „doamnei Mirela şi domnului Nicu Troaşe, pentru bunătatea cu care ne primesc în casa lor an de an. Mulţumim doamnei Vera Alboi, pentru delicioasele prăjituri de post şi doamnei Nicoleta Andronic, de la Bijuteria Nicole Gold, pentru sponsorizarea cu saleuri, sucuri şi apă, şi domnului Iulian de la Yulmiss Foto, pentru că este alături de noi de fiecare dată, ajutându-ne să promovăm activitatea prin fotografii minunate”.

Solidaritate

Iniţiatorul evenimentului, Sebastian Crăciun, este sprijinit îndeaproape, an de an, de mama lui, Anca Crăciun, şi de o mână de prieteni, printre care Oltica Mândrilă, maseur-terapeut al Asociaţiei „Freamăt de Speranţă”, şi avocata Nicoleta Liţu, care a înfiinţat un ONG care asigură de peste un an şi jumătate tratamentul recuperator pentru 30 de copii şi tineri cu dizabilităţi, oferindu-le acestora, gratuit, şedinţele de kinetoterapie, masaj, logopedie, psihologie şi terapie ocupaţională.

„Târgul de vise al iepuraşului”, ediţia a IV-a, este original şi inovator prin simplitatea lui. „Dacă în ani trecuţi această acţiune cuprindea toţi copiii cu dizabilităţi din Câmpulung Moldovenesc, în acest an mobilizarea a fost mai restrânsă, deoarece Asociaţia <Freamăt de Speranţă> a făcut evenimentul doar pentru cei 30 de copii şi tineri înscrişi în programul de recuperare al asociaţiei, răsplătind copilaşii cu mai multe cadouri”, ne-a spus Anca Crăciun. Ea a mai completat că anul acesta a avut alături şi 12 mămici din Constanţa, care s-au mobilizat în urma campaniei făcute pe reţelele de socializare şi care au dăruit 12 cadouri copiilor cu dizabilităţi din Câmpulung Moldovenesc.

De apreciat este şi efortul Elisabetei Apetri, din Botoşani, care a venit special la eveniment pentru a cunoaşte copiii din Asociaţia „Freamăt de Speranţă” şi pentru a fi solidară cu părinţii acestora. „Fericirea de pe chipurile copiilor spune totul. Noi, toţi cei prezenţi la eveniment, ne-am încărcat cu multă energie pozitivă şi, cu siguranţă, sufletul nostru este mai despovărat acum, când am văzut că nu suntem singuri la necaz sau că necazurile celor din jurul nostru sunt poate mai mari decât ale noastre. Vă mulţumim tuturor şi vă aşteptăm la ediţia a V-a, anul viitor, pentru a fi din nou o familie, aşa cum ne place să spunem, familia <Freamăt de Speranţă>”, a completat Anca Crăciun.