Fără permis

Un tânăr de 19 ani, fără permis de conducere, s-a ales cu un dosar penal după ce în noaptea de Înviere a vrut să-şi conducă prietena la biserică cu maşina. Urmărit de un echipaj de poliție, după ce nu a vrut să oprească la semnalul acestora, tânărul şi-a abandonat la un moment dat maşina şi prietena şi a dispărut în pădure.

Întregul incident s-a petrecut în noapte de Înviere, când în jurul orei 01.30, un echipaj al Secției de Poliție Rurală Marginea, care efectua un control de rutină în comuna Sucevița, a făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism Opel Omega, înmatriculat în Spania, care se deplasa pe drumul comunal din satul Voievodeasa. Cel aflat la volanul maşinii nu a vrut să oprească şi a mărit viteza, continuându-şi drumul. Echipajul poliției l-a urmărit pe o distanță de aproximativ 7 kilometri, pe DN 17A. La un moment dat şoferul a intrat pe un drum lăturalnic din comuna Sucevița, iar pe un teren viran a abandonat maşina şi a fugit în pădurea din apropiere.

În maşină polițiştii au identificat o tânără de 15 ani din Sucevița, aflată pe scaunul din dreapta. Ea le-a povestit polițiştilor că în jurul orei 01.20 a fost luată de acasă cu maşina de Nicolae Remus M., de 19 ani, din comuna Bilca, care venise la locuința ei cu autoturismul pentru a o duce la biserică. Fata a povestit că în momentul în care a văzut autospeciala de poliție, tânărul a mărit viteza din cauza faptului că nu are permis de conducere. În urma investigațiilor făcute prin comună, polițiştii l-au identificat pe şoferul fugar, despre care au constatat că nu are permis de conducere pentru nici o categorie auto. El a fost sancționat contravențional pentru neoprire la semnalul polițistului, depăşire prin încălcarea marcajului longitudinal, depăşire pe pod, depăşire în curbe, depăşirea unei coloane de vehicule şi depăşire când din sens opus se apropie un alt autoturism, iar conducătorul acestuia este obligat să efectueze manevra de evitare, contravenții sesizate de polițişti în timpul urmăririi autoturismului. Pe numele tânărului a fost întocmit un dosar penal privind infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. De asemenea, în urma verificării documentelor autoturismului, s-a constatat faptul că acesta are ITP-ul expirat din 27 martie 2013, iar RCA-ul expirat din 01 noiembrie 2012, conducătorul auto fiind sancționat contravențional.