Gura Humorului

La începutul acestei luni, în preajma Zilei Internaţionale de Conştientizare a Autismului, 2 aprilie, 30 de copii cu autism de la Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă ”Sf. Andrei”, începând de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, au fost protagoniştii serbării ”Ritmuri de primăvară”, activitate la care s-au implicat cadre didactice şi instructori de educaţie. În „cercul prieteniei” s-au prins cu toţii, copii şi adulţi şi, cum spune cântecul, s-au ”veselit” în dans, cântec şi poezie. Copiii au fost sprijiniţi în realizarea activităţilor de prof. Maria Fînar, Cristina Danilov, Liliana Pintelescu, Neonila Dascălu, Gabriela Mîndrilă, Gabriela Diacon, Gabriela Sîrbu, Isabella Istrate, Ioan Huţanu, Petronela Blanaru, instructori de educaţie C-tin Donisan, Liliana Nicoraş, Marinela Coca, Adrian Cojoleancă. Prof. Cristina Mihaela Danilov a spus că au fost momente frumoase pentru aceşti copii care au reuşit, cu sprijin, să evadeze din rutina zilnică, să depăşească rezistenţa la schimbare, să fie împreună. Baloane colorate şi multe aplauze din partea celor prezenţi, părinţi, cadre didactice, elevi, le-au adus zâmbete pe chipuri. În cadrul Consiliului Profesoral al şcolii, s-a abordat tema ”Integrarea şcolară a copiilor cu autism şi deficienţe asociate”, prezentându-se aspecte practice din activitatea şcolară şi extraşcolară.

Expoziţie, simpozion

La Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă ”Sf. Andrei” a avut loc, pe 6 aprilie, evaluarea cursului de formare profesională „Autismul-tehnici moderne de intervenţie”, susţinut de lector Tudor Mitasov, ca urmare a parcurgerii a 12 module, timp de un an, eveniment la care au participat 40 de cadre didactice. Data de 8 aprilie a fost marcată de Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă (CSEI) ”Sf. Andrei” prin organizarea, în parteneriat cu Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă nr. 1 Bacău, a Simpozionului Judeţean ”Educaţie adaptată pentru autism”, eveniment desfăşurat la Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău, CSEI ”Sf. Andrei” fiind colaborator la organizarea activităţii pe secţiuni, la amenajarea standului expoziţional, la participarea cu resurse didactice specifice activităţii educaţional-terapeutice şi la promovarea evenimentului în rândul cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor. 15 cadre didactice de la CSEI ”Sf. Andrei” Gura Humorului au participat cu lucrări ştiinţifice care abordează problematica autismului. Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti, produsele elevilor de la orele de abilitare manuală (colaje, desene, picturi) au fost valorizate printr-o expoziţie realizată de prof. Gabriela Diacon. „Acestea sunt doar câteva acţiuni din multitudinea celor desfăşurate an de an cu şi pentru copiii cu autism din dorinţa de a înţelege, învăţa şi ajuta ca aceştia să se integreze în mediul şcolar, să beneficieze de servicii specializate de sprijin pentru o viaţă autonomă”, a declarat prof. Cristina Danilov.