Schimbare de optică

Dosarul de furt de pe rolul Judecătoriei Rădăuţi care-l priveşte pe unul din denunţătorii poliţiştilor de la Gălăneşti pare să se transforme într-o adevărată farsă judiciară. După doi ani şi jumătate de la demararea procesului şi aproape 50 de termene, procesul este departe de a se termina.

Mai nou, la ultimul termen de judecată, unul din martorii din dosar, Vasile Gherasim, şi-a schimbat radical declaraţiile date în timpul urmăririi penale. În faţa judecătorului de caz, bărbatul a precizat că declaraţia de acum câţiva ani a fost dată sub presiune, la impulsul poliţiştilor care derulau ancheta.

Procurorul de caz s-a sesizat asupra schimbării de optică survenită în cazul lui Vasile Gherasim şi i-a întocmit dosar penal pentru mărturie mincinoasă. Mai mult, bărbatul a fost ridicat de acasă şi a primit ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, ocazie cu care a revenit asupra declaraţiei dată în instanţă şi a spus că, de fapt, judecătorul a înţeles cu totul altceva.

După expirarea celor 24 de ore de arest, Vasile Gherasim a fost lăsat să plece acasă, dar i s-au impus o serie de interdicţii, printre care aceea de a nu părăsi localitatea de domiciliu şi de a se prezenta periodic la Poliţie.

Vasile Gherasim este unul dintre martorii care au dat declaraţii despre George Romică Ungureanu, depoziţie în care a povestit că acesta a participat la unul din furturile de care este acuzat.

Practic, prin încercarea de a-i determina pe martori să declare altceva decât în timpul anchetei, George Romică Ungureanu, dar şi ceilalţi inculpaţi din dosar, respectiv Gheorghe Ion Ciotău şi Adrian Ovidiu Cîrstean, încearcă să scape basma curată.

Cei trei sunt trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi într-un dosar de furt calificat în care sunt aproape 30 de părţi vătămate. În acest dosar este vorba de fapte de furt comise în mai multe comune din zona Rădăuţi, despre care există probatoriu solid împotriva celor trei inculpaţi. Alte peste 20 de furturi în care tot cei trei sunt suspecţi au rămas cu AN (autori necunoscuţi).

Celălalt denunţător al poliţiştilor a fost condamnat pentru instigare la mărturie mincinoasă

De fapt, această practică a intimidării martorilor din dosar pare una pe care o parte din inculpaţii din dosar o folosesc frecvent. Într-un alt dosar de furt calificat şi contrabandă, finalizat anul trecut la Curtea de Apel Suceava, Gheorghe Ion Ciotău a fost condamnat în final la 1 an şi 10 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Practic, el a primit 1 an şi 4 luni pentru contrabandă, respectiv 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la mărturie mincinoasă. Trebuie menţionat că pedeapsa putea fi mai mare, dar victimele furtului au decis să-şi retragă plângerile după ce s-au împăcat cu inculpaţii din dosar, astfel încât procesul penal a încetat.

Gheorghe Ion Ciotău şi George Romică Ungureanu sunt indivizii care au făcut denunţuri din arestul Poliţiei Suceava, denunţuri în baza cărora Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava, a demarat o anchetă împotriva şefului SIPI Suceava de la acea vremea, comisarul-şef Cristian Macsim, dar şi faţă de trei poliţişti de la Secţia Rurală Gălăneşti, respectiv Marius Ciotău, Ilie Pîrghie şi Constantin Chichiriţă.

După ce au fost traşi pe linie moartă timp de aproape doi ani, cei patru au primit soluţia de clasare vizavi de acuzaţiile aduse, motiv pentru care au făcut la rândul lor plângere penală împotriva ofiţerului de la fostul Serviciu de Informaţii şi Protecţie Internă (SIPI) Suceava, Florinel Grigore Todiruţ, cel care i-ar fi instigat pe Gheorghe Ion Ciotău şi George Romică Ungureanu să-i reclame pe poliţişti.

În acest dosar, în care Todiruţ este acuzat de comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu, inducere în eroare a organelor judiciare, mărturie mincinoasă, divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi uzurparea de calităţi oficiale, DNA Suceava a dispus clasarea cauzei. Totuşi, Macsim şi cei trei poliţişti au atacat în instanţă, iar judecătorul a trimis dosarul înapoi la DNA pentru a relua cercetările.