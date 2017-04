Alegeri

Liberalii rădăuţeni şi-au ales, miercuri seară, noua conducere a structurii locale de partid. Mai exact, organizaţia Partidului Naţional Liberal din municipiul Rădăuţi şi-a votat noul Birou Politic Local, ceea ce a însemnat şi votul pentru liderul organizaţiei municipale, după ce structura rădăuţeană l-a avut în frunte pentru mai puţin de un an, cu titlu interimar, pe suceveanul Ovidiu Doroftei. În aceste condiţii, deputatul PNL Dumitru Mihalescul, singurul candidat pentru şefia organizaţiei de la Rădăuţi, a fost ales în unanimitate ca preşedinte al organizaţiei municipale. Tot atunci au fost aleşi şi cei opt vicepreşedinţi, cu menţiunea că printre aceştia se află şi ex-deputatul Steliana Vasilica Miron. La finele întrunirii Mihalescul a declarat: „Am considerat că municipiul Rădăuţi are nevoie de un echilibru politic. Mi-am propus să creez o echipă formată din oameni cu experienţă politică, oameni care să aibă ca prioritate interesele rădăuţenilor. Cred că a venit momentul în care vom pune capăt conflictelor, orgoliilor şi ambiţiilor fără suport, şi prioritatea noastră va fi doar binele comunităţii, binele cetăţeanului”. Noul preşedinte, Dumitru Mihalescul, are 63 de ani, este membru de partid din anul 2004 şi îndeplineşte şi calitatea de vicepreşedinte în Biroul Judeţean PNL Suceava. La întrunirea de miercuri au participat şi liderii liberali, Gheorghe Flutur şi Ioan Balan.