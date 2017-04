Validare

Tribunalul Suceava a admis ieri acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava, şi Camelia Chitul, fostul director al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Suceava. Ea a primit 1 an şi 6 luni pentru trafic de influenţă şi 9 luni pentru instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii. În total, a rezultat o pedeapsă de 1 an şi 9 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere şi un termen de încercare de 2 ani.

Pedeapsa va rămâne definitivă dacă în termen de 10 zile nu va fi atacată de cineva la instanţa superioară.

Camelia Chitul a fost înregistrată cu aparatură specială de directorul executiv adjunct al Casei Judeţene de Pensii Suceava, Bogdan Mihai Alupoaie. Acesta are şi calitatea de martor-denunţător, iar probele pe care le-a oferit anchetatorilor sunt dintre cele mai puternice.

Până la rămânerea definitivă a soluţiei, Camelia Chitul se află sub control judiciar şi are o serie de interdicţii.

Bani pentru partid şi concursuri măsluite

Ancheta a plecat de la un denunţ al directorului executiv adjunct al Casei Judeţene de Pensii Suceava, Bogdan Mihai Alupoaie. Acesta a dezvăluit câteva abuzuri la care a fost obligat de şefa sa.

„În perioada 16.05.2016-17.05.2016 şi respectiv la data de 27.10.2016, în calitate de director executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, a pretins şi primit de la martorul ABM (Bogdan Mihai Alupoaie), câte 2.000 lei, în schimbul cărora i-a promis că îl va menţine în funcţia de conducere deţinută la nivelul aceleiaşi instituţii, având influenţă printre funcţionarii de la conducerea Casei Naţionale de Pensii”, se arată în comunicatul DNA Suceava.

Anchetatorii au mai precizat că sumele de bani au fost pretinse în preajma campaniilor electorale pentru alegerile locale din iunie 2016, respectiv alegerile parlamentare din decembrie 2016, „sub pretextul că martorul trebuie să cotizeze periodic la partidul la care este afiliată inculpata, întrucât numirile pe funcţii de conducere la nivelul Casei Judeţene de Pensii se fac politic, martorul fiind de acord ca prin sumele de bani remise să-şi cumpere practic menţinerea în funcţie”.

Pe lângă cele două fapte de trafic de influenţă descrise mai sus, procurorii au mai adăugat două fapte de instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii

Iată şi descrierea acestor fapte: „În perioadele 24.10.2016-09.11.2016 şi respectiv, perioada 03.01.2017-10.01.2017, l-a determinat pe martorul ABM (Bogdan Mihai Alupoaie) ca în virtutea calităţii de preşedinte al comisiei de concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de execuţie în cadrul CJP Suceava, să întocmească şi să-i remită întrebările şi răspunsurile pentru două concursuri din 09.11.2016 şi respectiv 18.01.2017, pe care, la rândul ei, le-a transmis mai departe candidatului agreat CP, înaintea examinărilor, în scopul ca acesta să fie declarat admis şi să ocupe funcţia vacantă, prin fraudarea concursurilor”.

Anchetatorii au oferit relaţii şi despre cele două fapte de instigare. „Precizăm că informaţiile sunt nedestinate publicităţii având în vedere HG nr. 611/2008 în baza căreia au fost organizate cele două concursuri potrivit căreia variantele subiectelor de concurs se întocmesc de către fiecare membru al comisiei chiar în dimineaţa zilei de concurs, după care se sigilează în plicuri, în condiţii de strictă confidenţialitate, plicuri care se deschid doar în faţa candidaţilor, reguli care au fost încălcate în speţa de faţă la instigarea inculpatei, ceea ce a condus la bănuiala rezonabilă că examenele au fost fraudate. Inculpata are şi calitatea de complice prin intermedierea transmiterii acestor informaţii către candidatul CP , calitatea de complice fiind absorbită în cea de instigator”, se mai arată în comunicatul DNA Suceava.