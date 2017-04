Comparativ cu anul trecut

Început de an cu „semne bune” pentru municipalitatea suceveană, care se bucură de o creştere semnificativă a încasărilor la buget, după ce, anul trecut, situaţia a fost una îngrijorătoare.

„S-a încheiat trimestrul I, situaţia este ceva mai bună, pentru că în total avem încasări cu 10,2% mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Astfel, la 31 martie 2017, sumele încasate sunt de 76.271.771 de lei, pe când în 2016, în aceeaşi perioadă, erau de 69.150.196 de lei”, a anunţat ieri primarul Sucevei, Ion Lungu.

La venituri proprii, încasările au crescut cu 24,3% în această perioadă, fiind de 48.468.368 de lei, pe când în 2016 erau de 38.974.158 de lei.

Cea mai mare creştere la încasări, cu 67,8% mai mult faţă de anul trecut, a fost la veniturile din proprietate.

O explicaţie a acestui fenomen o reprezintă prelungirea, anul trecut, a termenelor de plată până la 30.06.2016, încât încasările au fost mici în prima parte a anului.

O creştere semnificativă se înregistrează şi la încasarea amenzilor, sumele fiind cu 17,76% mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

„La TVA s-a mai redus decalajul, dar suntem tot cu minus, iar la venituri din impozite şi salarii avem o creştere de 15,1% - de la 15.103.622 de lei în 2016 la 17.384.474 de lei în 2017. La taxe şi impozite de la persoane fizice creşterea este de 7,76% - 12.162.118 de lei în 2016 şi 13.107.553 de lei în 2017, iar la persoanele juridice creşterea este de 65,4% , adică 10.102.024 de lei în 2016 şi 16.703.459 de lei în 2017. Per total, în acest an am încasat mai mult cu 7.121.575 de lei, la venituri proprii diferenţa fiind de 9.494.210 de lei”, a adăugat şeful municipalităţii sucevene.

Un fenomen interesant este creşterea semnificativă a plăţilor cu POS-ul (direct cu cardul, la ghişee) şi online, veniturile obţinute astfel reprezentând 11,84% din totalul încasat.

„S-a mai îndreptat situaţia financiară, rămâne o prioritate pentru primărie, şi pentru mine, ca primar, să creştem în continuare veniturile proprii, să dezvoltăm baza de impozitare, să încurajăm noi investiţii, să stimulăm dezvoltarea imobiliară, astfel încât să vină, direct sau indirect, bani la bugetul local, atât din salarii, cât şi din taxe şi impozite”, a concluzionat Ion Lungu.