Pe nesimţite

Un bărbat de 43 de ani, soţia acestuia, de 38 de ani, şi fiica lor de 8 ani au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxidul de carbon provenit din instalaţia centralei pe gaz metan a casei familiei din satul Plopeni, oraşul Salcea. Cei trei au rămas internaţi în secţiile de Terapie intensivă (ATI), respectiv Pediatrie, pentru îngrijiri medicale.

Incidentul a fost semnalat luni, în jurul orei 14.30, printr-un apel la 112. Un bărbat a anunţat că la locuinţa fratelui său din Plopeni i-a găsit pe acesta, pe soţia lui şi pe o fetiţă a celor doi în stare de inconştienţă, pe pat, într-o cameră de la parterul casei. La faţa locului au ajuns de urgenţă trei echipaje de ambulanţă de la SAJ Suceava, care au transportat cele trei victime la Spitalul Judeţean, cu diagnosticul de suspiciune de intoxicaţie cu monoxid de carbon.

Cercetările făcute la faţa locului au arătat că întreaga familie, formată din cinci membri, s-a întors duminică seara din Italia. Doi dintre copii au ocupat două dormitoare de la etajul casei, în timp ce părinţi, împreună cu fetiţa de 8 ani, s-au culcat într-un dormitor de la parterul casei. A doua zi, în jurul orei 13.00, fiica mai mare, care dormea la etaj, a coborât la parter şi şi-a găsit părinţii şi sora de 8 ani în stare de inconştienţă. Fata şi-a alertat nişte rude, care au sunat la 112. În urma primului ajutor primit, cei trei au ajuns în stare de conştienţă la Spitalul Judeţean Suceava, unde au rămas internaţi pentru investigaţii medicale de specialitate.

Şeful Unităţii de Primire Urgenţe a spitalului, medicul Liviu Cârlan, a declarat despre starea celor trei: ”Au ajuns conştienţi, cooperanţi şi stabilizaţi. Din cauza nevoii de tratament de specialitate şi monitorizare a evoluţiei stării de sănătate în urma intoxicaţiei, fetiţa a fost internată sub supraveghere în secţia de Pediatrie, iar părinţii săi primesc îngrijiri şi monitorizare atentă în secţia ATI Medicală, unde sunt sub tratament, stabili şi cu o evoluţie bună.” De altfel, fetiţa de 8 ani şi mama ei au fost externate marţi la prânz, bărbatul rămânând cel puţin încă o zi sub supraveghere.