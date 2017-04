În Varşovia

Trei eleve ale Colegiului „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, Cristina Iuliana Marculeac şi Maria Antonina Droşciac, din clasa a XII-a, şi Justina Mariana Drozdek, din clasa a IX-a, au obţinut titlul de finaliste la Olimpiada Internaţională de Polonă. Elevele au fost însoţite de prof. de limba polonă Anetta Buzuk.

A 47-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Limba şi Literatură Polonă s-a desfăşurat în perioada 3-8 aprilie, în localitatea Konstancin Jeziona, lângă Varşovia.

„Aici am petrecut majoritatea timpului, am susţinut cele două probe: orală şi scrisă şi am vizitat oraşul Varşovia. A fost o săptămână plină de emoţii şi stres, dar la final toate eforturile noastre au fost răsplătite, căci toate trei am obţinut titlul de finaliste. Mulţumim Uniunii Polonezilor pentru sprijin, iar doamnei profesor Anetta pentru buna pregătire şi răbdare”, a declarat eleva Cristina - Iuliana Marculeac.

România participă la olimpiadă pentru a cincea oară.