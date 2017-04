În finală

Două echipaje de liceeni din judeţ s-au impus în cadrul fazei naţionale a Concursului Opening Opportunities, proiect demarat de Microsoft România, pentru tinerii pasionaţi de IT care vor să exerseze crearea de produse noi de tehnologie.

650 de elevi de liceu din toată ţara au fost pregătiţi timp de şase luni de voluntari ai Microsoft România, în finală calificându-se 20 de echipaje, respectiv 130 elevi din Iaşi, Focşani, Suceava, Vaslui, Bârlad, Oneşti, Rădăuţi, Bucureşti şi Râmnicu Vâlcea.

Premiul pentru cel mai inovativ proiect a fost adjudecat de echipa „DriveVision”, un proiect de machine learning creat de o echipă de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, cu ajutorul mentorului lor, Andreea Tîrnăcop, technical engineer Microsoft CSS. Acest premiu a fost acordat pentru gradul de utilitate ridicat al dispozitivului prezentat în concurs şi pentru nivelul avansat de complexitate al proiectului. Sistemul creat de ei este un proiect de maşină autonomă, în care camerele şi senzorii monitorizează permanent obstacolele din trafic, atenţia şoferului sau trimit informaţii instituţiilor de intervenţii de urgenţă cu privire la câţi oameni sunt în maşină în cazul unui accident. Experienţa Opening Opportunities i-a făcut să vadă şi importanţa inovaţiei în alegerea unei idei şi dezvoltarea ei. Din echipă au făcut parte Tudor Andronic, Alexandru Hănţăscu, Andrei Ventuneac şi Ștefan Șovea.

Alexandru Hănţăscu, de la „DriveVision”, a povestit: „Noi suntem oameni tehnici, putem crea tehnologie foarte bună, dar nu suntem buni să o prezentăm. Nu am fi făcut o prezentare la fel de bună dacă nu ne-ar fi ajutat Andreea. Un singur fişier de la noi are 17.000 de linii de cod şi voiam să ne concentrăm doar pe descrierea unor chestii tehnologice. Am refăcut prezentarea cu ea de mai multe ori, astfel încât să se vadă clar inovaţia din ideea noastră. Demo Days fost un eveniment grozav: am văzut pentru prima dată o grămadă de tehnologie şi am avut ocazia să vedem în acţiune prima oară un HoloLens”.

Premiul Juriului

Juriul a acordat şi Premiul Juriului, pentru originalitatea conceptului, pentru proiectul „SchoolScape”, un joc creat de o echipă mixtă de 12 elevi de la Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Colegiul Naţional „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava. Elevii au fost coordonaţi de Dan Vasilescu, de la Microsoft România.

În proiectul lor, elevul (personajul jocului) trebuie să treacă probe serioase de cultură generală ca să reuşească să „rezolve” întâlnirile cu profesorii din joc.

Sebastian Cucolaş, de 16 ani, din Rădăuţi, developer în echipă, a menţionat că „până în acest moment este cel mai important proiect dezvoltat de mine. M-a făcut să îmi deschid mintea mult mai mult”.

Echipa este alcătuită din Andrei Mutescu, Andrei Trifan şi Mihnea Voronca, de la CN „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Bianca Curelaru şi Alex Tăulean, de la CN „Mihai Eminescu”, Emil Buliga, Dan Vasile şi Matei Macoveiciuc, de la CN „Petru Rareş”, Sebestian Cucolaş şi Andrei Muha, de la CN „Ștefan cel Mare” şi alţi doi elevi din ţară.

Durata proiectului a fost de şase luni

În cadrul Opening Opportunities au fost create numeroase proiecte software, dar şi proiecte tehnice.

Opening Opportunities a adus împreună în echipe mixte, nu doar elevi de la licee diferite, dar şi din oraşe diferite, care au lucrat timp de 6 luni la proiecte tehnice, fiind coordonaţi pe Skype de mentorul lor, voluntar Microsoft. Echipele Opening Opportunities au fost construite oglindind rolurile, dar şi ritmul unui start-up IT, care trebuie să inoveze şi să pregătească într-un timp scurt un produs de tehnologie gata de utilizare.

Pentru dezvoltarea produsului pe care şi-l aleg ca echipă elevii învaţă independent sau cu ajutorul mentorului limbaje de programare şi noi tehnologii, trec prin toate etapele dezvoltării unui produs de tehnologie de la idee la produs final şi învaţă să primească şi să evalueze feedback-ul de la cei pentru care construiesc aplicaţia.