Roţi blocate

Blocajul de tiruri din Vama Siret pare unul care nu-şi poate găsi o rezolvare în viitorul apropiat. De zile bune sute de tiruri stau şi zile în şir pentru a putea intra în procedura de verificare din frontieră pentru a-şi putea continua drumul către destinaţie.

Dacă până acum coloana de tiruri era pe o singură bandă de mers, de ceva vreme coada este pe două benzi. Asta înseamnă că sute de tiruri stau pur şi simplu blocate şi se mişcă foarte încet spre punctul de control.

Ieri am întâlnit în coloană mai mulţi şoferi ucraineni de origine română care şi-au exprimat năduful vizavi de această situaţie.

„Eu sunt plecat de acasă de 27 de zile. Am fost în Gruzia, iar apoi am mers în Turcia, de unde am încărcat piese pentru o moară care trebuie montată în zona Lvov. Trebuie să livrăm totul până pe data de 13 aprilie, dar după cum merg lucrurile nu cred că vom reuşi”, a spus şoferul de tir.

În aceeaşi situaţie erau sute de tirişti, cu toţii nemulţumiţi de faptul că trebuie să stea în frontieră zile întregi pentru lucruri care, cred ei, ar putea să-şi găsească rezolvarea într-un mod mult mai simplu şi mai rapid.

Comisarul-şef Ilie Poroch Seriţan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava, a explicat care sunt motivele acestor cozi infernale: „Această problemă apărută nu este cauzată de controlul documentelor persoanelor care trec frontiera româno-ucraineană, ci reprezintă o problemă legată de controlul mărfurilor care tranzitează graniţa dintre cele două ţări, spre direcţia Ucraina. În aceste zile s-a remarcat un aflux foarte mare de mărfuri provenite din ţările europene şi transportate în autotrenuri spre direcţia Ucraina, Belarus, Rusia, pentru sărbătorile pascale care se apropie. În Punctul de Trecere a Frontierei Siret se lucrează non-stop cu întreg personalul de tură, atât al poliţiei de frontieră, cât şi cel vamal, reuşindu-se verificarea unui număr de 250 de autotrenuri în interval de 24 de ore. Sperăm ca în zilele care vor urma acest număr de autotrenuri care tranzitează prin PTF Siret să scadă şi să ajungă la valorile normale”.

Potrivit şoferilor de tir, astfel de cozi nu s-au înregistrat niciodată în PTF Siret, cu excepţia momentelor în care au fost blocaje cauzate de înzăpezire.