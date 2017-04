Luna pădurii

Sub semnul Lunii pădurii, 30 de elevi de la Colegiul Naţional "Petru Rareş" din Suceava, coordonaţi de prof. Cristian Doboş, au participat sâmbătă, 8 aprilie, la o acţiune de plantare de puieţi de fag în cadrul Ocolului Silvic Pătrăuţi. Deşi vremea a fost capricioasă, copiii s-au bucurat de ieşirea în natură şi, sub îndrumarea angajaţilor de la Direcţia Silvică Suceava, au învăţat ce înseamnă să iubeşti şi să ocroteşti natura. Luna pădurii se desfăşoară în fiecare an, în perioada 15 martie - 15 aprilie, şi are în prim-plan evidențierea rolului şi importanței pădurii în menținerea echilibrului în natură.