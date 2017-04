Ediţie pilot

Trei instituţii reprezentative ale judeţului Suceava - Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), Biblioteca Bucovina „I.G. Sbiera” şi Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava, au organizat vineri, 7 aprilie, prima ediţie a Concursului interdisciplinar „Suceava – Trecut şi prezent”, ediţia pilot a proiectului reunind elevi de clasa a IV-a, a VII-a şi a VIII-a de la şcoala organizatoare.

Competiţia vizează stimularea interesului pentru studiul istoriei şi geografiei judeţului, promovarea şi popularizarea unor repere geografie şi istorice locale, o mai bună cunoaştere a judeţului în rândul elevilor, încurajarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, dezvoltarea spiritului de competiţie şi fairplay-ului.

Trei echipaje a câte patru elevi de clasa a III-a şi cinci echipaje din clasele a VII-a şi a VIII-a şi-au dat concursul în cadrul celor două probe propuse de propuse, cea scrisă şi cea practică.

Iniţiatorul acestui proiect, universitarul Radu Pentiuc, directorul departamentului de Electrotehnică de la USV, a mărturisit că îşi doreşte ca acest concurs să evolueze, iar la ediţiile viitoare să fie implicaţi şi elevi ai altor şcoli, ulterior din alte oraşe sau judeţe. Totodată, acesta a propus şi probe de orientare turistică, probe de teren sau sport.

„În calitate de fost elev al şcolii, am îndrăgit aceste două discipline. Mi-a plăcut şi am vrut să cunosc împrejurimile, dar şi evenimentele istorice de pe raza judeţului. În clasa a VI-a am iniţiat un concurs pe teme de istorie şi geografie, ghidându-ne după manualul şcolar, dar şi după un material auxiliar apărut la acea vreme, semnat de prof. Dragomir Paulenco, o carte ce are elemente de etnografie, industrie, istorie, geografie, populaţie. Acest concurs este o ocazie de a socializa, de a vă îmbogăţi cunoştinţele, de a vă obişnui cu atmosfera de concurs”, a punctat prof. univ. dr. Radu Pentiuc.

La rândul său, Gabriel Cărăbuş, directorul Bibliotecii Bucovina „I.G. Sbiera”, a subliniat faptul că instituţia pe care o reprezintă va oferi cărţi participanţilor, câştigătorii, de asemenea, fiind răsplătiţi cu cărţi interesante.

Prof. Gabriela Mihai, directoarea Şcolii Nr. 1, a explicat regulamentul concursului, menţionând că prima probă, cea scrisă, are o durată de 30 de minute, fiind urmată de proba practică pentru care elevii de clasa a IV-a vor pregăti un afiş, iar colegii lor mai mari vor completa o hartă mută a judeţului Suceava.

Din comitetul de organizare al evenimentului au mai făcut parte învăţătorii claselor a IV-a, dar şi profesorii de gimnaziu de istorie şi geografie din unitatea de învăţământ suceveană.

Laureaţii

La gimnaziu, echipajul care şi-a adjudecat locul I a fost format din Amalia Toma, Teodora Vărzaru, Maria Terteliu şi Elisa Belciug.

La clasa a IV-a au fost două echipe câştigătoare: Bucovinenii - Rafaela Barac Bologa, Cristian Olariu, Dragoş Apostol Iordachioaia şi Tudor Andreica, şi Copiii Fagilor - Iustina Cuţui, Lavinia Oniu, Andrei Brânzei şi Medeea Boca.