La Brodina

Un tânăr din comuna Muşeniţa a fost depistat în trafic de poliţişti, în timp ce transporta ţigări de contrabandă ascunse în diferite locuri din autoturism. Incidentul a avut loc joi la prânz, în jurul orei 13.30, când un echipaj al Postului de Poliţie Brodina a oprit pe DJ 209G, în satul Paltin, un autoturism VW Passat, condus de un tânăr de 22 de ani. Alături de el în maşină se mai afla un tânăr de 24 de ani, din aceeaşi comună, satul Văşcăuţi.

În timp ce verificau interiorul autoturismului, sub capota motorului poliţiştii au găsit un cartuş de ţigarete extracomunitare. În urma controalelor ulterioare asupra habitaclului, au fost găsite ascunse sub bancheta din spate mai multe cartuşe de ţigarete, poliţiştii observând mai multe pachete de ţigarete ascunse după panourile interioare ale portierei din stânga faţă. Autoturismul a fost condus sub escortă la sediul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus, ocazie cu care în interior au fost identificate mai multe pachete de ţigarete de provenienţă extracomunitară, ascunse atât după panourile interioare ale celor patru portiere, cât şi într-un compartiment de depozitare situat în portbagaj. În urma inventarierii ţigaretelor găsite în autoturism a rezultat cantitatea totală de 894 de pachete de ţigarete, valoarea prejudiciului fiind de circa 9.000 de lei. Autoturismul marca VW Passat, în valoare de aproximativ 1.000 de euro, a fost şi el indisponibilizat la sediul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus, acesta urmând a fi transportat la camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Suceava. Cercetările sunt continuate cu privire la săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă agravantă.