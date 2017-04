Colegiul „Ciprian Porumbescu”

Peste o sută de participanţi şi-au etalat talentul şi cunoştinţele în ceea ce priveşte arta interpretării la pian în cadrul Concursului de interpretare instrumentală pentru pian complementar "Tinere talente”, de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava. A fost un maraton de interpretare pentru tinerii înscrişi şi un efort considerabil al juraţilor de a nota obiectiv şi corect, având în vedere numărul mare de participanţi.

Trofeul celei de-a IV-a ediţii a competiţiei a ajuns la Iaşi, la eleva Nicole Beatrice Popliuc.

„Tinere talente” este unul dintre puţinele concursuri din ţară destinat copiilor care studiază pianul secundar (complementar) sau în sistem privat.

Coordonatorul concursului, prof. Valentin Ianoş, a menţionat că „această competiţie are succes din ce în ce mai mare, au fost înscrişi în acest an 115 concurenţi din Suceava, Galaţi, Botoşani, Bucureşti, Ploieşti, Iaşi, Rădăuţi şi din alte localităţi. Consider că acest concurs şi-a atins scopul, acela de a încuraja, de a promova, de a convinge copiii să studieze la pian, indiferent de şcoala la care învaţă, de profilul ales, ca o alternativă de petrecere a timpului liber, ca o completare a bagajelor de cunoştinţe muzicale şi, de ce nu, de descoperire a unor talente pianistice. Totodată, atât profesorii, cât şi elevii îşi pot evalua cunoştinţele dobândite, nivelul de studiu la care au ajuns până în momentul concursului”.

Acesta a felicitat profesorii care s-au implicat în această activitate, părinţii şi copiii care s-au străduit să convingă juriul de calităţile lor pianistice. „Printre concurenţi au fost şi pianişti foarte buni, care ne-au impresionat, aceştia fiind recompensaţi cu diplome şi premii (mici instrumente) dăruite sub formă de sponsorizare de managerul magazinului de instrumente muzicale Fly Music, domnul Florin Fodor, căruia îi mulţumim frumos”, a mai arătat Valentin Ianoş.

Rezultate

La anul I de studiu, la categoria de vârstă 5-6 ani, premiul I a fost obţinut de Ana Ruxandra Mureşan, 7-9 ani - Iulia Cîrstean, Ioana Miruna Avan şi David Amariei, 10-12 ani - Sara Apăvăloaie, Ioan Sebastian Cărăbuş şi Darius Botezatu.

La anul II de studiu, categoria de vârstă 5-6 ani, premiul I a mers la Ruxandra Elena Bursuc, 7-9 ani - Roberta Leviţchi, Octavian Alexandru Miton, 10-12 ani - Francesca Lungu şi Markus Strugari, 13-15 ani - Petru Alexandru Lucău.

La anul III de studiu, câştigătorii sunt: 7-9 ani - Matei Rautu, Teodora Popoveniuc, 10-12 ani - Bianca Ioana Călin, Raluca Ioana Tunza şi Ana Maria Nica.

La anul IV, au obţinut premiul I: 7-9 ani - Darius Ştefan Cămăruţă, 10-12 ani - Ioan Onesemniuc, 13-15 ani - Alexandru Erhan şi Mihnea Ioan Dorcu.

La anul V, la categoria 13-15 ani, premiul I l-a primit Samuil Duciuc, iar la categoria de vârstă 16-17 ani, Emanuel Oniga şi-a adjudecat Premiul Special pentru Creaţie.

La categoria duete - 4 mâini, trio – 6 mâini şi 8 mâini, la anul I de studiu, categoria de vârstă 13-15 ani, premiul I a fost câştigat de Andrei Tatar (I), Magdiel Bontean (I), Teodora Grosu (I), Cristina Flămânzeanu (V); anul II-IV, categoria 13-15 ani - Marian Forminte şi Alexandru Erhan.

Au obţinut premiul special Duciuc Samuil şi Octavian Pamparău (patru mâini, anul V, categoria 13-15 ani) şi Carmina Elena Vidraşcu, Nicole Beatrice Popliuc (patru mâini, anul VI, 13-15 ani).

Lista completă a câştigătorilor poate fi consultată de site-ul Colegiului de Artă.