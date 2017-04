Activitate educativă

Copiii unei grădiniţe din municipiul Suceava au avut parte de o lecţie educativă mai puţin obişnuită, dar foarte utilă şi chiar distractivă, prin vizitarea unei clinici medicale private, unde le-au fost făcute „turul de onoare”, consultări demonstrative şi o scurtă prezentare a instrumentelor şi practicilor medicale uzuale.

Educatoarea Andreea Holca, care a iniţiat acţiunea împreună cu colega sa Iuliana Wierzbinschi, a declarat: „Scopul acţiunii a fost familiarizarea preşcolarilor cu interiorul unui cabinet medical, în vederea menţinerii sănătăţii prin consult medical periodic. Am încercat să le arătăm copiilor mai multe instrumente medicale, ustensile pe care medicii le folosesc, am prezentat un EKG, un ecograf, copiii au putut vedea cum se face o perfuzie, cum se ia tensiunea etc. Acţiunea face parte dintr-un proiect educaţional intitulat <Sport, apă, mâncare sănătoasă, cheia pentru o viaţă frumoasă>. Una dintre activităţile proiectului este vizita la Clinica SIG Medical. Pe rând, mai mulţi copii din grădiniţă vor vizita clinica, pentru a se familiariza cu vizitele la medic şi la unităţile sanitare”.

Primii copilaşi iniţiaţi în complexa lume a sistemului sanitar au fost cei de la grupa mare, „Fluturaşii”, de la Grădiniţa cu Program Prelungit „Albinuţa”, structură a Grădiniţei „Aşchiuţă”.

„Am învăţat că trebuie să fim sănătoşi şi să nu ne doară nimic. Dacă mâncăm ceva rău ne vom îmbolnăvi şi trebuie să avem sănătate în noi. Sănătatea contează mai mult decât minciunile. Am văzut multe lucruri care ne fac bine”, a spus o simpatică fetiţă, Mădălina Maria.

Micuţilor li s-a explicat ce sunt perfuziile, injecţiile şi de ce sunt necesare acestea, cum se măsoară tensiunea, cum se face un consult la inimă, le-au fost arătate aparate complexe, cu care se poate „vedea” în interiorul corpului uman, direct pe un monitor, prezentându-li-se şi alte activităţi care ţin de sistemul medical.

„A fost interesant că m-au consultat la inimă”, consideră şi Andrei Iustin, care, în urma vizitei, a mai scăpat din teama şi reticenţa de a merge la doctor, atunci când are o problemă.

Loredana Poenaru, asistent medical în cadrul clinicii SIG Medical, a spus: „În cadrul activităţilor extraşcolare de la grădiniţă au venit să le arătăm cum se lucrează în domeniul sanitar. Le-am arătat cum se face măsurarea tensiunii, copiii fiind fascinaţi de bătăile inimii, le-am arătat saloanele, fiind bucuroşi că le-am măsurat înălţimea şi greutatea. Mulţi dintre ei spuneau că au mai făcut injecţii, spuneau că au fost foarte curajoşi... Sperăm că le-am făcut o impresie bună şi se vor duce cu drag la medic. De multe ori, cu cât sunt mai mari, şi teama este mai mare”.

Înfiinţată anul trecut, Clinica SIG Medical funcţionează în incinta CMB Arcadia, de pe strada Zamcei nr. 21 bis, la etajul 4 al clădirii, accesul fiind asigurat prin intermediul unui lift modern.

În cadrul acesteia sunt oferite gratuit servicii de spitalizare de zi pentru pacienţii care vin cu trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, cu cardul de sănătate, beneficiind astfel de diagnosticarea şi tratamentul afecţiunilor care îi supără.