Problemă ignorată de autorităţi

Un drum extrem de circulat, pe care rulează toate maşinile care ies din Suceava spre DN 17, care duce spre zona de munte a judeţului şi mai departe către Cluj-Napoca, are o porţiune capcană, pe care au apărut gropi foarte mari. Faptul că craterele sunt într-o curbă face porţiunea şi mai periculoasă, însă, cu toate acestea, deşi problema este deja veche, autorităţile nu au luat nici o măsură.

Problema este pe Şoseaua Humorului, cu sens unic, în zona în care drumul se bifurcă: şoferii care virează la dreapta dinspre Suceava se duc spre Şcheia, iar cei care virează stânga merg spre porţiunea de ieşire spre Gura Humorului. În această a doua curbă sunt gropile mari, care ieri erau acoperite cu apă. Şoferii care trec zilnic prin zonă au observat că acestea se adâncesc de la zi la zi şi au devenit adevărate cratere.

Contactat de reporterii Monitorului de Suceava, primarul Vasile Andriciuc a declarat că s-a săturat să fie înjurat de oameni deşi porţiunea de drum nu este în administrarea primăriei. „Acolo este deja DN 17, drumul spre Ardeal, iar şoseaua este în administrarea celor de la Secţia de Drumuri Naţionale Suceava. Am vorbit, am semnalat problema acolo, mai mult nu ştiu ce să fac. La Şcheia am foarte multe porţiuni de drum naţional sau judeţean, iar eu sunt înjurat deşi nu am nici o putere să intervin pe ele, drumurile nefiind în administrarea autorităţii locale”, s-a apărat Vasile Andriciuc.

Pe Şoseaua Humorului mai sunt porţiuni degradate, peste care s-au pus straturi de asfalt tip plombă. Acestea însă s-au lăsat sub nivelul asfaltului, astfel că drumul este denivelat şi departe de o calitate acceptabilă.

Nu ne rămâne decât să sperăm că nemulţumirile conducătorilor auto vor fi în cele din urmă luate în seamă, cu atât mai mult cu cât repararea respectivei porţiuni de drum cu gropi reprezintă un efort minor. O problemă măruntă şi uşor de rezolvat, dar foarte importantă, zicem noi, pentru siguranţa traficului rutier.