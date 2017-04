Joi, 6 aprilie

Horia Brenciu concertează la Suceava

Casa de Cultură a Studenţilor din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) organizează astăzi un concert extraordinar cu Horia Brenciu & HB Orchestra.

Spectacolul va avea loc pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, de la ora 19.00. Preţul unui bilet este de 50 de lei sau 30 de lei pentru elevi, pensionari şi studenţi. Acestea sunt disponibile pe www.ccs-sv.ro/www.biletesuceava.roşi la Observatorul Astronomic, de la ora 10:00 la 12:00.

Mai multe informaţii la 0752 092 606.

Piesa de teatru „Fă tu primul pas”

Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava vă invită, de la ora 19.00, la spectacolul “Fă tu primul pas”, de Jean-Claude Carrière, în regia lui Andrei Munteanu.

„Fă tu primul pas”este o comedie romantică surprinzătoare, plină de farmec şi extrem de vie, despre întâlnirea a doi oameni total diferiţi. Cum ar fi să te trezeşti într-o dimineaţă cu cineva în mijlocul apartamentului tău şi totul să se transforme într-un neaşteptat joc în doi? Refuz, seducţie, fugă, atracţie şi mult umor. O poveste de iubire care în afara teatrului ar fi putut dura trei luni, trei ani sau poate nu s-ar fi întâmplat niciodată.

Distribuţia spectacolului este asigurată de cunoscuţii actori Raluca Aprodu şi Marius Călugăriţa, iar coregrafia este făcută de Galea Bobeicu.

Durata spectacolului este de 1 oră şi 20 de minute, iar preţul unui bilet este 30 de lei.

Vineri, 7 aprilie

Spectacol de teatru gratuit, oferit de Cuibul Artiştilor, la USV

Cuibul Artiştilor, prima companie de teatru independent care îşi propune să educe publicul tânăr în a merge mai des la teatru, ajunge la Suceava, în cadrul turneului caritabil “heART – cu inimă la teatru”. Spectacolul are loc la Auditoriumul „Joseph Schmidt”, de la ora 19:00.

„O zi de vară” este oferit iubitorilor de teatru din Craiova, Timişoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Braşov, Suceava, Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Bucureşti care vor putea susţine nou-născuţii de la maternitatea din Câmpina prin simpla lor prezenţă la spectacol. Intrarea este liberă, iar cauza poate fi susţinută pe bază de donaţie individuală.

Prin donaţiile strânse, Cuibul Artiştilor îşi propune să echipeze maternitatea din Câmpina cu aparatură de specialitate. Prin activitatea lor, actorii îşi doresc să ofere publicului tânăr o experienţă unică şi irepetabilă într-o atmosferă prietenoasă şi relaxanta.

„#cuinimalateatru” este îndemnul pe care Cuibul Artiştilor îl transmite iubitorilor de teatru din Suceava, pe care îi invită la spectacolul “O zi de vară”, la Universitatea "Ştefan cel Mare".Facebook event: https://www.facebook.com/events/1818999795091166/

Spectacol de Tango Argentinian, la Muzeul de Istorie

De la ora 19:00, la Muzeul de Istorie, în Sala de Expoziţii Temporare POD, sucevenii sunt aşteptaţi la Spectacolul de Tango Argentinian al cuplului de dansatori Lucian Stan & Raluca Aldea, campionii la Tango escenario de anul acesta ai UK Branch Tango Buenos Aires Festival and Dance World.

În programul evenimentului organizat de Consiliul Judeţean Suceava şi Muzeul Bucovinei: o istorie a tangoului argentinian, demonstraţii interactive cu publicul şi seară de dans Milonga.

Sâmbătă, 8 aprilie

Show complet de muzică şi divertisment cu Henrick Solera

Seara de sâmbătă va aduce în Iulius Mall Suceava ritmurile încântătoare ale melodiilor romantice internaţionale. De la ora 18.00, pe scena de la etajul mallului va urca interpretul de origine suedeză Henrick Solera, care va interpreta în stilul caracteristic cântece cunoscute şi îndrăgite de toate generaţiile. Artistul internaţional, muzician şi entertainer, va oferi publicului un show ce combină stilul clasic al lui Frank Sinatra cu cel contemporan al lui Michael Bublé. Spectacolele lui Henrick Solera sunt antrenante şi memorabile, pentru că împletesc pasiunea artistului pentru muzică şi comedie. Vocea sa captivantă s-a auzit pe marile scene internaţionale, iar în acest weekend îi va încânta pe sucevenii iubitori de muzică, la Iulius Mall.

Duminică, 9 aprilie

Filarmonica de Stat Botoşani, la Iulius Mall

Un nou regal al muzicii simfonice le va fi oferit clienţilor de către Iulius Mall, la ora 19.00. Filarmonica de Stat Botoşani a devenit deja o prezenţă mult apreciată şi aşteptată de publicul pasionat de ritmurile clasice. La etajul mallului, cei dornici să petreacă o seară în compania sunetelor instrumentale vor asculta partiturile incluse în „Concertul Pascal”. Spectacolul muzical va fi susţinut de talentaţii instrumentişti din orchestra Filarmonicii, sub coordonarea dirijorului Tiberiu Oprea. Invitate speciale vor fi soprana Mediana Vlad-Oprea şi mezzo-soprana Maria Jinga, ale căror voci speciale vor putea fi ascultate solo sau în duet. În programul „Concertului Pascal” de la Iulius Mall Suceava sunt incluse fragmente din lucrări celebre ale compozitorilor W.A. Mozart, G. Bizet, P. Mascagni, R. Wagner, J. Massenet, C. Franck, W. Gomez, A.L. Webber, J. Sibelius, C. Saint-Saens şi L. Delibes.

„Zadarnicele chinuri ale dragostei”

Teatrul „Matei Vişniec” îi invită pe suceveni, de la ora 19.00, la comedia „Zadarnicele chinuri ale dragostei”, după o piesă de William Shakespeare, în regia lui Alexandru Bogdan.

Spectacolul este o pledoarie pentru dragoste şi îndrăgostiţi, pentru sensibilitate şi pasiune, o comedie pentru tinerii de toate vârstele şi mai ales pentru cei care cred că existenţa fără iubire e un nonsens. Zadarnicele chinuri ale dragostei este un studiu atent elaborat asupra celor mai fine aspecte ale emoţiei umane, totul văzut printr-o prismă comică, hilară, jucăuşă, relaxantă, dar, în acelaşi timp, lucidă şi ironică.

Din distribuţia spectacolului fac parte: Cosmin Panaite, Bogdan Cantauz, Sergiu Moraru, Bogdan Amurăriţei, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Clara Popadiuc, Cristina Florea, Cătălin Mîndru, Alexandru Marin şi Horia Butnaru.

Preţul unui bilet este 20 de lei, iar pentru elevi, studenţi şi pensionari, 10 lei.

Relaţii şi rezervări, la telefon: 0759048677.

Concert pascal susţinut de Corala „Ciprian Porumbescu”

În Duminica Floriilor, pe 9 aprilie, de la ora 17:00, Corala mixtă „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava, alături de invitaţii ei, va susţine un concert de muzică sacră şi pricesne, în spiritul sărbătorilor pascale.

Evenimentul va avea loc în incinta Bisericii de lemn „Sfânta Ecaterina”, ce se află la ieşirea din municipiul Suceava înspre Moara, pe partea dreaptă. Intrarea este liberă.

Membrilor coralei li se vor alătura îndrăgiţii interpreţi populari Andreea Chisăliţă şi Valentin Bertea, care vor împărtăşi din sensibilitatea cântului religios şi vor interpreta cu suflet curat pricesne culese din tradiţia bisericilor parohiale româneşti din vechime.

Solişti: prof. Valentina Tablan-Popescu, Herna Săndulean, prof. Ionuţ - Vichentie Ilisoi, arhidiacon Vasile Plămadă.