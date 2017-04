Dans şi muzică

Sucevenii sunt invitaţi vineri, 7 aprilie, de la ora 19:00, la Muzeul de Istorie, în Sala de Expoziţii Temporare POD, la spectacolul de tangou argentinian al cuplului de dansatori Lucian Stan şi Raluca Aldea, campionii la tango escenario de anul acesta ai UK Branch Tango Buenos Aires Festival and Dance World. Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Suceava şi Muzeul Bucovinei, iar intrarea este liberă. În program: spectacol de tangou argentinian, dans şi muzică, o istorie a tangoului argentinian, demonstraţii interactive cu publicul şi seară de dans Milonga.

Cu o experienţă în dans din 2004, Lucian Stan a participat la festivaluri internaţionale de tangou ca dansator şi profesor. A fost invitat să performeze la festivaluri din România (Bucureşti, Cluj, Timişoara, Braşov, Constanţa, Buşteni, Iaşi, Bacău) şi peste hotare (Bulgaria, Olanda, Canada, Turcia, Republica Moldova, Ungaria). A fost coorganizator la Bucharest Tango Encuentro Festival, Tango Camp Breaza, Bucharest Tango Marathon. A performat, de asemenea, la competiţii precum Traffic Strings “Gala Tango” şi Romanian Athenaeum, a fost semifinalist la The European Tango Championship, Todi 2014 – The World Tango Championship în 2014.

Performanţă la superlativ

Raluca Aldea are experienţă ca dansatoare şi profesor şi a descoperit fascinaţia dansului de la vârsta de 4 ani. A absolvit The National Choreography (ballet) High school în anul 1997 şi a dansat timp de doi ani la The Oleg Danovsky Classical and Contemporary Theater. În anul 2000 a decis să părăsească stilul clasic şi să abordeze alte stiluri: contemporary dance, jazz dance, folklore, salsa, bachata. În anul 2005 a absolvit The National Physical Education Academy, cu specializarea Educaţie fizică şi dans. Este dansator profesionist la Opera Naţională din Bucureşti, Oleg Danovsky Classical and Contemporary Dance Theatre, Cornel Patrichi Company. În tangou cele mai notabile evenimente la care a participat au fost Semifinala Campionatului European de Tangou, Roma, 2012 – şi Stage Tango şi de asemenea a fost finalistă la The TV contest Dancing Romania, Antena 1, 2013.

Cei doi dansatori, în cuplu, au fost, printre altele, semifinalişti la Tango de Pista şi finalişti la Tango Escenario la European Tango Championship – Cervia, 5-10 iulie 2016. Pe 5 august 2016 au fost invitaţi să performeze la Budapesta, la Tango Gala con Tangos. În septembrie 2016 au fost coorganizatori, participanţi şi maeştri de tangou la Tango for All European Project and Festival, ca parte a săptămânii europene a sportului, un proiect Erasmus. Proiectul a reunit cinci cupluri de profesori de tangou din Europa (România, Franţa, Italia, Austria, Ungaria) şi a avut un imens succes.